BUENOS AIRES (ADNSUR) – Un nuevo banderazo y movilización contra el gobierno Nacional se realizará en la tarde de este lunes en distintos puntos del país, luego de que se anunciara la extensión de la cuarentena hasta el 30 de agosto, a raíz del avance del coronavirus en la Argentina.

Según fueron anticipando los convocantes, el principal motivo de la manifestación es la disconformidad con la cuarentena, que sobrepasó los 150 días y que causa severas consecuencias económicas, aunque quienes organizan la marcha también esgrimen otras consignas que apuntan contra la administración de Alberto Fernández.

Sobre esta convocatoria, en la tarde del domingo circuló un video en las redes sociales para convocar a los ciudadanos a manifestarse a partir de las 16 y, al conmemorarse un nuevo aniversario de la muerte del general José de San Martín, el slogan esta vez fue: "Banderazo Patriótico: hagamos la patria que quería San Martín".

"El 17 decimos basta a los políticos que se sienten reyes, que se llenan la boca hablando de solidaridad y sacrificios, mientras nos miran de arriba dictando leyes que ellos no cumplen, exigiendo una empatía que ellos no sienten, y disfrutando de lujos por los que no pagan", dice el video, que está acompañado por imágenes del prócer.

Además, señala que alrededor de 150 localidades confirmaron los puntos de encuentro en distintas ciudades del país que le darán comienzo a la movilización. En la ciudad de Buenos Aires, a las 16 marcharán al Obelisco desde Callao y Santa Fe; Corrientes y Pueyrredón; y Belgrano y 9 de julio.