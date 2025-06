Raúl Heredia, en la previa del fallo de la Corte: "Todo es ilegítimo en esta causa"

Mientras crecen las especulaciones sobre un inminente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de la ‘causa Vialidad’, que involucra a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el abogado constitucionalista Raúl Heredia aportó una mirada crítica sobre el proceso judicial.

Con una sólida trayectoria académica y política —doctor en Derecho y convencional constituyente de Chubut en 1994—, sin desconocer su extracción partidaria vinculada al peronismo, Heredia no duda en calificar al juicio como "ilegítimo desde el inicio hasta la sentencia".

“Todo es ilegítimo en esta causa”, afirmó en diálogo con Actualidad 2.0. Y subrayó que incluso “Mariano Cúneo Libarona (actual ministro de Justicia del gobierno de Javier Milei) reconoció en algún momento que en el juicio de Vialidad no se siguieron las reglas del debido proceso. También lo dijo Barra, o el presidente de la Corte de Santa Fe: ninguno es peronista, ni kirchnerista”.

Sin plazos, pero con señales

Heredia explicó que, aunque la Corte Suprema no tiene plazos legales para emitir su fallo, el reciente rechazo a la recusación del juez Ricardo Lorenzetti, quien fue cuestionado por la defensa de Cristina Kirchner, puede interpretarse como un indicio de celeridad.

“Lo resolvieron en tiempo récord y con el voto del propio Lorenzetti, lo cual es un disparate jurídico. Un juez no puede votar su propia recusación. Todo eso debió resolverse llamando a un conjuez”, explicó el abogado.

Pese a esta aceleración, Heredia consideró poco probable que el máximo tribunal se pronuncie de inmediato: “Cuando hay tanta presión política y mediática, la Corte suele correrse. No va a dictar un fallo mañana, tal vez lo haga el martes próximo o en dos semanas, para no quedar expuesta como si respondiera a los medios”.

La sombra de la proscripción

Uno de los ejes más sensibles del eventual fallo tiene que ver con la posible inhabilitación política de Cristina Fernández. Según el cronograma electoral, el 19 de julio es la fecha límite para la oficialización de candidaturas. Si el fallo de la Corte llegara antes y confirmara la condena, podría impedir su postulación como candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, Heredia advirtió sobre una “doble situación” si el pronunciamiento se produce después de esa fecha: “Ya con el fuero parlamentario vigente, no podría cumplirse una prisión domiciliaria. Pero aún así, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires podría impugnar su incorporación a través de la Comisión de Poderes, por considerar que no cumple con los requisitos de idoneidad constitucional”.

Una causa manchada

Para Heredia, lo más grave no es solo el contenido de la condena, sino la forma en que se desarrolló el proceso. “Estamos hablando del debido proceso. No se le garantizó a Cristina. Acá no hubo jueces imparciales. Los jueces jugaban al fútbol con el fiscal y con Macri, uno de los denunciantes. Es una vergüenza”, denunció.

"La Corte no puede abrir la causa sin anularla. Está plagada de nulidades. Si decide abrirla, debería estudiar tanto lo que plantea la defensa como lo que pidió el procurador general —quien propuso aumentar la condena e incluir el delito de asociación ilícita—, lo que llevaría años. Pero si la rechaza, como creo que hará, la sentencia queda firme".

Diagnóstico final: rechazo inminente

A modo de pronóstico, Heredia sostuvo que “la Corte va a rechazar la queja”. Eso no implica que valide expresamente la condena, sino que decide no intervenir. “Cuando la Corte rechaza una queja, no se pronuncia sobre el fondo. Pero la causa queda firme tal como viene”, explicó.

Desde la mirada jurídica y política de Heredia, el desenlace es previsible: se confirmará la condena a seis años de prisión e inhabilitación. Dependiendo del momento en que se pronuncie, esto podría tener fuerte incidencia sobre las chances de la expresidenta para presentarse como candidata a diputada provincial por la provincia de Buenos Aires, tal como anunció recientemente.