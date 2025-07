La decisión del gobierno de Javier Milei de crear un partido nacional le otorgó un rol fundamental a los presidentes distritales de La Libertad Avanza, que visitan con frecuencia los despachos de Casa Rosada. Entre los patagónicos, el fueguino Agustín Cotor, la neuquina Nadia Márquez y el chubutense César Treffinger encabezan el ránking de los dirigentes que más reuniones tuvieron en Balcarce 50 desde diciembre de 2023.

Eduardo “Lule” Menem, el principal anfitrión de los dirigentes, no se limita al universo libertario y le abre las puertas a sus aliados del sur.

A través de una solicitud de acceso a la información pública, ADNSUR obtuvo las planillas de ingresos a Casa Rosada desde diciembre de 2023 hasta mayo de 2025. Cuando se observa quiénes fueron los patagónicos que registraron reuniones en sus despachos se puede intuir quiénes son los favoritos del Ejecutivo nacional y aparecen algunas pistas sobre cuál es la relación con otros partidos. Por ejemplo, por fuera de La Libertad Avanza, se destaca la cantidad de reuniones que tuvieron los neuquinos Pablo Cervi (UCR) y Lucila Crexell (Movimiento Popular Neuquino) y la santacruceña Roxana Reyes (UCR).

Coto, Márquez y Treffinger: reuniones frecuentes

Agustín Coto es el presidente de La Libertad Avanza en Tierra del Fuego y, en la actualidad, es legislador en su provincia. El dirigente tiene ambiciones y se espera que encabece la lista para el Senado en octubre de 2025.

En el mismo mes que asumió Milei, Coto estuvo en Casa Rosada en dos oportunidades: el 13 de diciembre y el 25 de enero. No siempre fue solo y su agenda parece diversa. En mayo de 2024, por ejemplo, Jorge Antelo -ex asesor de quien fuera el primer jefe de Gabinete, Nicolás Posse- autorizó su ingreso, que se registró en la dependencia de Estrategia Nacional, junto a Antonio José Mauad, el ex militar de la Fuerza Aérea que fue designado en el Servicio Meteorológico Nacional.

Ese mismo mes, Coto ingresó a la Rosada junto a Ezequiel Acuña, cofundador de La Derecha Diario y actual coordinador de los medios públicos y de RTA. El 5 y 6 de agosto, además, concretó un raid de reuniones junto al titular de la ANSES en Ushuaia, Mariano Delucca. En los distintos ingresos que se registran, fueron autorizados por Menem, Santiago Caputo, Tomás Vidal y Lisandro Catalán.

La última visita de Coto a Balcarce 50 fue el 29 de mayo. Ingresó con la autorización del asesor presidencial Caputo y estuvo entre las 11:19 y las 12:46hs.

LA SEGUNDA EN EL RANKING

Entre los patagónicos, la segunda en el ranking de ingresos es la diputada de La Libertad Avanza por Neuquén. Márquez es la presidenta del partido en su distrito y tuvo 24 reuniones en la Casa Rosada durante este período. La primera fue el 27 de diciembre de 2023. Su registro aparece autorizado por Catalán en el mismo horario que el del diputado mendocino Facundo Correa Llano.

Márquez figura en todas las reuniones que han tenido los funcionarios del Ejecutivo nacional con los diputados de La Libertad Avanza y, además, ha tenido reuniones propias con Lule Menem. En alguna oportunidad, como en febrero de 2024, la acompañó Paola Pacheco, actual apoderada del partido provincial.

En julio de 2024, Márquez fue autorizada por Lucas Luna, el joven que responde al asesor Caputo y que es conocido en redes como Sagaz. La dirigente se registró en la dependencia Comunicación y prensa e ingresó junto a María Alejandra Durdos (vice de LLA en Neuquén) y un hombre llamado Faustino La Fuente. Ese mes tuvo otra reunión con Menem y asistió acompañada de su asesora, Natalia Gómez.

Septiembre de 2024 fue el mes que Márquez más reuniones tuvo en Rosada. En dos oportunidades fue autorizada por Catalán y compartió encuentros con legisladores del PRO como Silvana Giudice o Cristian Ritondo, además de otros legisladores libertarios.

En diciembre de 2024, Márquez ingresó a Rosada a las 14.54 y se registró junto a Nicholas Drinkwater, Roberto Indaver, María Lucero, Viviana Quesada, María Carballo, Andrés Varesco y Valeria Nallim. El grupo salió a las 15.59.

Drinkwater es un economista estadounidense que ese mismo día, a las 16, se reunió con Guillermo Francos, según consta en el registro público de audiencias. Del encuentro participaron Arthur Laffer y Alex Chafuen, dos influyentes personajes en el mundo académico de la derecha estadounidense.

La última vez que Márquez estuvo en Rosada fue el 27 de mayo de 2025. La diputada participó de una reunión junto a otros miembros de la Cámara baja como Gabriel Bornoroni, Lisandro Almirón, Facundo Correa Llano, Pablo Ansaloni y Lorena Villaverde.

TREFFINGER Y SU APARICIÓN EN LA ROSADA

El chubutense Treffinger tuvo picos de aparición en la Rosada. Es el presidente de La Libertad Avanza en su distrito y el tercero en el ránking, con 17 registros. En el primer mes y medio del gobierno de Milei, hubo reuniones del gobernador Ignacio Torres y su equipo en la casa de gobierno, pero ninguna visita del diputado, cuyos ingresos comienzan en febrero de 2024. Ese mes, por ejemplo, fue autorizado por Menem junto a Bornoroni y Almirón, dos de los legisladores con los que tiene mejor sintonía en la Cámara.

Treffinger participa de las reuniones de los diputados de La Libertad Avanza y también tiene ingresos de manera individual, la mayoría autorizados por Menem. En julio, el chubutense llegó a la Rosada acompañado de sus hijos, Braian y Juan Valentín, quienes fueron autorizados por Lucas Luna.

La última vez que el diputado de Chubut estuvo en la casa de gobierno fue el 27 de mayo, en una reunión de la que participaron otros legisladores oficialistas.

VILLAVERDE Y HENOCH GUZMÁN, MITAD DE TABLE

La diputada Lorena Villaverde está al frente de La Libertad Avanza en Neuquén y, según los registros oficiales, estuvo en la Rosada en 13 oportunidades. Como sus compañeros, participó de los encuentros libertarios, pero también tuvo reuniones por su cuenta.

Entre los patagónicos, es la única que tiene un ingreso autorizado por la hermana del presidente, Karina Milei, el 21 de marzo de 2024. En junio del mismo año, además, también visitó la casa de gobierno con la autorización del vocero presidencial, Manuel Adorni. Un mes más tarde, la acompañaron a la secretaría de Medios, entonces comandada por Eduardo Serenellini, los dirigentes rionegrinos Nahuel Piccoli y Enzo Fullone.

Como todos, Villaverde tuvo ingresos habilitados por Menem. La diputada suele jactarse de su buena relación con Sebastián Pareja y, de hecho, el 31 de marzo de 2025 ingresó a la Rosada junto al armador bonaerense. Su última visita fue el 27 de mayo, cuando participó de la reunión de legisladores.

Jairo Henoch Guzman es el titular del PAMI en Río Gallegos y el presidente de La Libertad Avanza en Santa Cruz. En total, desde que asumió Milei, visitó la Casa Rosada en 12 oportunidades. Fue uno de los primeros en dar el presente, ya que su primer registro es del 15 de diciembre de 2023.

En más de una oportunidad, Henoch Guzmán se registró en Balcarce 50 junto a Lucas Oyarzo Mansilla, coordinador de Políticas Sociales del PAMI en Santa Cruz. Además, el dirigente suele hacer visitas largas, como la del 10 de mayo de 2024, que se extendió entre las 15.32 y las 19.47hs., o la del 16 de enero de 2025, entre las 14.52 y las 21.07hs.

El último registro en el que figura el nombre del santacruceño es del 14 de abril. Ese día fue autorizado por Lule Menem y, de acuerdo a la coincidencia de horarios y dependencia, se cruzó con el más joven del clan riojano: Sharif.

LOS ALIADOS Y SUS VÍNCULOS: CREXELL, CERVI Y REYES

Entre los dirigentes patagónicos no solo se registraron los ingresos de los presidentes distritales del partido, sino también de dirigentes de otros espacios políticos que han trabajado como aliados del oficialismo.

Roxana Reyes, diputada de la UCR por Santa Cruz, visitó la Casa Rosada en 8 oportunidades desde que asumió Milei. Su coterránea Natalia Gadano, senadora del bloque Por Santa Cruz, lo hizo en tres oportunidades.

Entre los neuquinos se destaca la presencia de la senadora Crexell, que mantuvo cinco reuniones en este período. La primera vez que figura su nombre en el listado es el 21 de febrero de 2024, con autorización de Francos. En mayo de ese año, le dio el ok para entrar Caputo y volvió en septiembre junto a la senadora Beatriz Ávila. En octubre, además, tuvo dos reuniones: una el 8 junto a Edgado Kueier, Alejandra Vigo, Elizabeth Terenzi (quien también tiene un ingreso el 24 de abril autorizada por Francos), Carlos Espínola y Juan Carlos Romero, el grupo de senadores con los que armaron un interbloque; y otra a solas el 29.

La última vez que estuvo Crexell en Rosada fue el 11 de diciembre de 2024. En la planilla no figura quién la autorizó ni a qué dependencia se dirigió, pero el horario coincide con el ingreso del armador bonaerense Pareja.

El otro neuquino que visitó en varias oportunidades la Casa Rosada fue el diputado Pablo Cervi. El dirigente forma parte del grupo conocido como los “radicales con peluca” y, en total, tiene 8 ingresos. La mayoría de las veces fue acompañado por sus compañeros del radicalismo que aliaron con La Libertad Avanza, pero también tuvo sus propias reuniones, como una el 30 de agosto de 2024, autorizada por José Rolandi.

El 13 de febrero de 2025 fue la única vez que ingresó a Casa Rosada otro aliado patagónico, el diputado por el PRO Aníbal Tortoriello. El dirigente ya no forma parte del macrismo y a nivel local tiene buena sintonía con Villaverde. El otro rionegrino que alguna vez visitó Balcarce 50 es el diputado Agustín Domingo, de Innovación Federal, cuyo registro es del 17 de abril de 2024