RAWSON (ADNSUR) - Guillermo Quiroga, titular de ATE, se presentó en el Ministerio de Economía, donde salió al cruce de las declaraciones del titular de la cartera, Oscar Antonena, sobre el supuesto exceso de la cantidad de los trabajadores de la administración pública provincial.



“El ministro hace un experimento con sus propios empleados pero apunta a todos los trabajadores de la administración pública. Antonena miente cuando dice que la Administración Pública tiene 66.000 trabajadores porque suma a los 20.000 jubilados en esa cuenta. Actúa de esa manera en un contexto en el que todavía no se pagó el aumento a los trabajadores del ministerio de Economía, todavía estamos en conciliación obligatoria y el miércoles tenemos que volver a sentarnos. También, tenemos conocimiento que en Lotería quieren echar gente y dejar sin trabajo a los empleados del Bingo. Los trabajadores de Lotería no cobraron los sueldos de abril como los rangos 3 y 4. A todos ellos –en pocos días más- se les van a deber tres meses” disparó el líder gremial.



Guardias mínimas



Por otro lado, precisó que los trabajadores del Ministerio de Economía trabajan en el sistema de las ‘guardias mínimas’. “Hoy me comuniqué con el ministro de Salud porque en otros organismos deciden los propios ministros respectivos. Convocan al Personal administrativo para que tomen la temperatura y ellos no tuvieron la capacitación correspondiente y no cuentan con los elementos de protección. Tampoco las oficinas están preparadas para garantizar el distanciamiento y no se cuenta con los transportes públicos. Es necesario garantizar las condiciones en este sentido”, agregó Quiroga.



“Hay funcionarios políticos en cuarentena y siguen cobrando”



“Tenemos la información certera de que hay funcionarios políticos en cuarentena, siguen cobrando y no trabajan. Cuando Antonena habla del crecimiento de trabajadores en la administración pública desde finales de los ‘90, se olvida de la situación de la población y del sector privado en aquella época. Además, hay que tener en cuenta el crecimiento de la estructura del Estado en los últimos 20 años en cuanto a los Ministerios, Secretarías y Personal de Gabinete. En aquellos años, estaba el Ministerio de Educación, Gobierno y Justicia que se subdividió con otras estructuras. Hoy contamos con el Ministerio de Seguridad, Petrominera, Modernización del Estado, Universidad del Chubut, Secretaría de Cultura, Ministerio de Hidrocarburos entre otros con funcionarios políticos que cuentan con sueldos muy elevados”, acotó.



“El Gobierno se agarra de la autarquía para echar a gente de Lotería pero no de la Universidad del Chubut”



Consultado sobre un eventual escenario de ‘reestructuración’ en la administración pública, Quiroga afirmó: “El Gobierno se agarra de la autarquía para echar a la gente de Lotería pero no de la Universidad del Chubut. A lo largo de su historia, Lotería dio superávit que no llegó a los trabajadores porque –lamentablemente- se la utilizó como ‘caja política’ de todos los Gobiernos. Tienen que cerrar algunos ministerios a cuyos responsables no se los ve por ningún lado en este tiempo de cuarentena. Pueden funcionar subsumidos como –por ejemplo- el ministerio de Seguridad dentro del Ministerio de Gobierno. Hay que unificar algunos ministerios pero sin echar a nadie y ahorrarse los cargos políticos”.



“En su momento, denunciamos a la gente que cobra un sueldo y no trabaja”



“Hay trabajadores que están exceptuados por ser grupos de riesgo. En su momento, denunciamos los ingresos de personas que cobraron sueldos en los ministerios de Educación y de Familia. Hay otros funcionarios que están enganchados a los sueldos del Poder Judicial que son muy importantes. Cuando hay una persona que cobra un sueldo y no trabaja, hay un político detrás que lo apoya. Desde nuestro Gremio, no bancamos ese tipo de cosas. Hace muchos años que denunciamos a la gente que cobra un sueldo y no trabaja”, acotó.



“No arranquen con el discursito de que sobran empleados públicos”



“Toda la estructura del Estado se sostiene por el esfuerzo de los trabajadores y no por los funcionarios. Hay agente que hacen el sistema de la liquidación de sueldos por un sistema desde sus casas; lo mismo sucede con el Personal de Salud. También, los docentes trabajan a través de las aulas virtuales desde sus domicilios. No arranquen con el discursito que sobran los empleados públicos”.



“Necesitamos pensar otra provincia”



Consultado por ADNSUR sobre la discusión intersectorial de la matriz económica de la provincia, Quiroga precisó que: “Hace 90 días, pedimos una convocatoria a un Comité Económico, Social y Político. Se iba a sumar a los sectores sociales, gremiales y empresarios. Necesitamos pensar otra provincia. Ya no vamos a vivir más del petróleo porque el precio del barril cambia todo el tiempo e incluso cambia la producción y el precio del dólar. La provincia está muy endeudada. Se tendrían que apoyar nuevos emprendimientos”.



¿Por qué la gente no sale a protestar?



Respecto a la supuesta baja intensidad en los reclamos de los gremios, Quiroga aclaró: “Cuando arrancó la pandemia, había mucho miedo. Lo que salían, eran criticados duramente. Luego, empezamos a salir y surgieron los casos de Trelew. Ahora –por el distanciamiento- no hay permisos de circulación. Por otro lado, el Ministerio de Trabajo de la Nación prohibió las movilizaciones, las asambleas y las elecciones de delegados. Nos restringieron las concentraciones de personas por las altas posibilidades de contagios. Observen lo que sucedió en una Asamblea del hospital Alvear de Comodoro Rivadavia donde se nos acusó por los contagios de los empleados. Tratamos de evitar una responsabilidad penal porque la Justicia Federal nos persigue. La fuerza más contundente es con la presencia de la gente en la calle. Es posible que la pandemia se resuelva antes que el Gobierno solucione la demora en los pagos de los sueldos y la falta de previsión”, cerró – de manera irónica- el dirigente sindical.