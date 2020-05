RAWSON (ADNSUR) - El diputado nacional Ignacio “Nacho” Torres, presentó un proyecto de ley para actualizar las multas a los barcos de bandera extranjera que pescan de manera ilegal en nuestro mar Argentino. Actualmente se calcula que la Argentina pierde en promedio mil millones de dólares al año por pesca ilegal.



“Es un reclamo histórico del sector productivo de la pesca que ha quedado relegado con el pasar de los años, son muchos los casos de buques capturados por pesca ilegal pero que por los montos de las multas, les resulta incluso rentable pagarlas y seguir cometiendo infracciones”, dijo el diputado al explicar la importancia de un problema recurrente en nuestro mar argentino.



Asimismo recordó los casos más recientes ocurridos en la zona económica exclusiva (ZEE), como el pesquero de origen portugués y el barco de bandera china: “éstos son apenas dos casos que llegaron a los medios de comunicación por haber sido capturados por el patrullaje argentino, que muchas veces resulta insuficiente por la falta de presupuesto, por eso mejorar la recaudación resulta un circulo virtuoso para mejorar esa infraestructura” y agregó “en la línea de frontera de la milla 200 hay más de 350 buques constantemente que están a la espera para ingresar de manera ilegal a la ZEE y depredar nuestros recursos”.



Respecto de las multas, Torres explicó que “estamos proponiendo un nuevo índice de cálculo para la sanción, donde los barcos que sean encontrados en la zona económica exclusiva serán multados por el total de la capacidad de su bodega, aún estando vacía. El origen de los productos no será considerado, debido a que el cálculo será sobre las características del buque capturado, ya que lo pescado pudo haber sido transbordado a otro barco, arrojado al fondo del mar o no habiendo realizado la pesca, pero bajo la intención de invadir territorio argentino”.



Finalmente, el legislador nacional indicó que “de esta manera no solo estamos defendiendo nuestros recursos naturales y derechos de explotación económica en zona exclusiva, sino que es una cuestión de soberanía argentina y es por eso que resulta sumamente importante actualizar la norma de manera inmediata”.