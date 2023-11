Los resultados de las elecciones generales realizadas el 22 de octubre pasado reconfiguraron el escenario político que presentará el país a partir del 10 de diciembre próximo, aunque claro está que habrá que esperar hasta el domingo que viene para saber quién será el próximo presidente de Argentina, que saldrá de un balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei.

Pero lo que sí ya se sabe es quiénes serán los próximos gobernadores, intendentes y concejales y también aquellos que serán legisladores nacionales representando a las provincias y a los ciudadanos.

En este marco es que Chubut tendrá diez de estos representantes nacionales distribuidos en tres ámbitos: el Senado de la Nación, la Cámara de Diputados Nacional y el Parlasur, éste último una asamblea parlamentaria poco conocida para el común de la gente.

Cinco de esos diez ocuparán bancas como diputados nacionales, otros tres lo harán en la Cámara Alta, en tanto que los otros dos integrarán el Parlasur. Algunos llegan por primera vez y otros continuarán para completar su mandato.

De no haber ningún cambio de último momento, los diez senadores, diputados y parlamentarios que representarán a Chubut dentro de menos de un mes son: Carlos Linares, Edith Terenzi, Andrea Cristina, César Treffinger, José Glinski, Jorge Ávila, María Eugenia Alianello, Ana Clara Romero, Mariano Arcioni y Cristian Pescara. Sin embargo, a ellos podría sumarse otro nombre: el de María Eugenia Domínguez en caso que Ana Clara Romero retorne a la provincia, algo que explicaremos más adelante en este informe.

Dos parlamentarios

En el Parlamento del Mercosur, conocido también como Parlasur, habrá dos chubutenses: Mariano Arcioni y Cristian Pescara. Ambos llegan a ese ámbito por distritos diferentes. Esto es así porque el denominado Parlasur se trata de una asamblea parlamentaria que funciona como órgano deliberativo del Mercosur, un bloque regional constituido por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela y, más recientemente, Bolivia. Y está conformado por 186 parlamentarios, de los cuales 43 son argentinos: 24 se eligen por distrito regional, es decir, uno por cada una de las 24 provincias; y los 19 restantes se eligen en forma directa por el pueblo, a distrito único.

Precisamente en esta categoría de distrito único en Chubut resultó electo el actual gobernador de la provincia, Mariano Arcioni, que integró la boleta de Unión por la Patria que llevó como candidato a presidente de la Nación al actual ministro de Economía, Sergio Massa.

Para Arcioni será su primera experiencia política fuera de la provincia, ya que desde que se involucró en la cosa pública siempre ocupó lugares de conducción en Chubut. Porque si bien fue electo diputado nacional en 2017, nunca asumió debido a que días después de aquella elección debió hacerse cargo de la gobernación por el fallecimiento de quien era el gobernador Mario Das Neves.

Arcioni, de profesión abogado y escribano, nació en Comodoro Rivadavia y tiene 53 años, aunque comenzó hace menos de 10 años su carrera política. Su primer cargo público lo ocupó a fines de 2015 cuando fue elegido como vicegobernador de Chubut acompañando en la fórmula a Das Neves que iniciaba por esos días su tercer mandato como gobernador.

Transcurridos dos años de esa elección, como ya lo indicamos, en octubre de 2017 encabezó la lista de candidatos a diputados nacionales imponiéndose a Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio, a través de Chubut para Todos. Pero el 1 de noviembre todo cambió cuando se hizo cargo de completar el mandato del extinto gobernador.

A menos de dos años de aquella circunstancia, Arcioni volvió a ser candidato, esta vez sí a la gobernación, triunfando en elecciones que se anticiparon al 9 de junio de 2019, proceso electoral que lo convirtió en gobernador de Chubut por cuatro años, mandato que terminará de cumplir el próximo 10 de diciembre.

De fuerte amistad con Sergio Massa, hay muchas especulaciones en torno a qué hará finalmente Arcioni porque de convertirse el actual ministro de Economía de la Nación en el próximo presidente de Argentina, el gobernador y electo parlamentario podría ocupar un importante cargo dentro de la estructura del futuro gobierno nacional.

De suceder eso se volvería a repetir un panorama similar al ocurrido en 2017 cuando Arcioni fue electo diputado nacional pero finalmente no asumió.

Pero como decíamos en el Parlasur también habrá otro chubutense a partir del 10 de diciembre. Se trata de Cristian Eduardo Pescara, quien reemplazará en ese cargo al trelewense Alfredo Béliz, el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio en la zona del valle, que representa a la provincia en ese ámbito desde 2015.

En el caso de Pescara, de 43 años de edad, será su primera experiencia en ocupar un cargo electivo. De profesión colectivero, en el currículum político de este trelewense el único antecedente ligado a la política está relacionado a las elecciones municipales realizadas en Trelew en abril de este año cuando fue candidato a concejal por el frente PLICh el que integró por ser afiliado al Partido Independiente del Chubut (PICh).

Si bien en aquellos comicios no fue favorecido con el voto popular, pocos meses tal panorama dio un giro total debido a que tanto en las elecciones primarias del 13 de agosto como en las generales del 22 de octubre se impuso con amplia comodidad al resto de las listas en la categoría de candidato a parlamentario al Parlasur por el distrito regional, superando en votos por ejemplo a experimentadas figuras de la política chubutense como son Carlos Maestro, el dos veces ex gobernador y Máximo Pérez Catán, ex intendente de Trelew.

A horas de convertirse en parlamentario electo, Pescara habló con ADNSUR y reveló que "hace 20 años que soy colectivero" y afirmó que aceptó la candidatura "para defender a los trabajadores". La vida de Cristian Pescara cambiará radicalmente dentro de menos de un mes. Atrás quedará el manejar un colectivo, aunque no dejará de integrar la Unión Tranviarios del Automotor (UTA) como lo viene haciendo desde hace 12 años.

Un cambio obligado en el Senado

Si bien los chubutenses no votaron senadores nacionales en las elecciones generales del 22 de octubre, la provincia deberá hacer un cambio obligado en el Senado de la Nación.

Sucede que el 10 de diciembre el senador Ignacio Torres dejará su banca en la Cámara Alta para jurar como nuevo gobernador de Chubut, por lo que deberá ser reemplazado. Y será una joven de Comodoro Rivadavia que con 34 años de edad llegará para completar el mandato del gobernador electo.

Hablamos de Andrea Cristina, una contadora pública integrante de la Juventud del PRO, de la zona sur de la provincia, que integró la lista de candidatos a senadores nacionales en cuarto lugar cuando Torres resultó electo hace apenas menos de dos años. Con 34 años, Andrea Cristina se convertirá entonces en la senadora nacional más joven del país y tendrá un mandato por cuatro años, ya que dos fueron ejercidos por Ignacio Torres.

Pero su llegada al Senado Nacional se da también en circunstancias especiales. Ocurre que la comodorense asumirá por un orden de sucesión que se produce primero porque Ignacio Torres será gobernador, en tanto que quien era su primer suplente, Matías Taccetta, jurará como intendente de Esquel, por lo que asumirá la segunda senadora suplente: es decir Andrea Cristina.

Con la asunción de la joven, Chubut completará entonces su representación en el Senado de la Nación a través de sus tres bancas.

Los dos senadores que siguen

Realizado el cambio de Torres por Cristina, resta recordar que la provincia tiene otros dos senadores que llegaron a la Cámara Alta hace dos años. Edith Terenzi que fue en la boleta junto al gobernador electo y Carlos Linares que ingresó por el Frente de Todos.

Terenzi nació en Trelew y pasará a ser la única representante de esa ciudad en el Congreso de la Nación, como ya lo informó ADNSUR. La senadora nacional que tiene mandato hasta diciembre de 2027 fue empleada bancaria, es docente en educación primaria y politóloga.

Militante de la UCR y afiliada a ese partido desde 1982, también se recibió de Licenciada en Ciencia Política en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y desde 1990 se desempeñó como taquígrafa en la Legislatura de Chubut hasta su jubilación.

En 2015 fue precandidata a intendente de Trelew y en las elecciones legislativas de 2021 acompañó a Ignacio Torres en la boleta de Juntos por el Cambio como segunda candidata a senadora nacional, triunfo que le permitió a esa coalición obtener dos de las tres bancas en juego en el Senado de la Nación.

El otro senador nacional por Chubut, que continuará por cuatro años más, es Carlos Linares, el ex intendente de Comodoro Rivadavia y presidente del Partido Justicialista de la Provincia desde noviembre de 2020. Militante desde joven del peronismo, Linares se desempeñó como comerciante y en 2011 fue elegido viceintendente de Comodoro Rivadavia acompañando a Néstor Di Pierro que gobernó la ciudad por cuatro años.

Posteriormente, en 2015, Linares fue elegido intendente comodorense por el Frente para la Victoria, sucediéndolo en 2019 su viceintendente, Juan Pablo Luque, actual mandatario municipal.

En 2019, Carlos Linares fue candidato a gobernador de Chubut por la alianza Frente Patriótico Chubutense acompañado por Claudia Bard, pero cayó derrotado ante la fórmula encabezada por Mariano Arcioni, logrando así su reelección.

Finalmente, en 2021 fue candidato a senador nacional encabezando la lista del Frente de Todos, logrando el segundo lugar en esas elecciones lo que le valió el acceso a la banca del Senado Nacional.

Cinco diputados nacionales

Finalmente queda analizar cómo quedará la representación de los ciudadanos de Chubut en la Cámara de Diputados de la Nación a partir del 10 de diciembre.

En este caso tres de los actuales cinco legisladores serán reemplazados a partir de los resultados de las elecciones generales del 22 de octubre. Los nuevos que llegarán a la Cámara Baja son César Treffinger, José Glinski y Jorge "Loma" Ávila, quienes reemplazarán a Matías Taccetta, Santiago Igón y Estela Hernández.

En tanto que María Eugenia Alianello y Ana Clara Romero continuarán con su mandato por dos años más, aunque resta saber qué decisión terminará tomando Romero quien no descartó volver a Chubut, por lo que deberá ser reemplazada. De darse esa situación la que llegará en su lugar al Congreso de la Nación será la actual concejal de Puerto Madryn, María Eugenia Domínguez.

Pero hablemos de los tres diputados nacionales que resultaron electos el mes pasado. En primer lugar, corresponde decir que César Treffinger fue el más votado a partir de encabezar la boleta de candidatos de La Libertad Avanza que lleva como candidato a presidente de la Nación a Javier Milei.

Para Treffinger será su primera experiencia en ocupar un cargo público. Radicado hace más de 20 años en Comodoro Rivadavia, su vida está ligada a lo privado definiéndose como emprendedor.

Con 48 años de edad trabajó en una empresa privada de Tierra del Fuego y en 1997 ingresó a la cadena comercial La Anónima, siendo gerente en Comodoro Rivadavia. También cumplió tareas de boca de pozo y enganchador en la empresa Pride Internacional SRL.

Luego pasó por varias firmas dedicadas a distintos rubros y desde 2010 hasta la actualidad emprende por su cuenta Autocrédito S.A. habiendo desarrollado unidades de negocios en diez localidades de cinco provincias patagónicas.

Treffinger fue candidato a gobernador de Chubut por la Libertad Avanza en las elecciones provinciales del 30 de julio en las que triunfó Ignacio Torres.

Otro de los que asumirá el 10 de diciembre como diputado nacional por Chubut será José Glinski. En su caso a sus 42 años ya pasó por varios lugares de la función pública. Desde enero de 2020 es el director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y es un activo militante de la Agrupación La Cámpora que conduce el diputado nacional Máximo Kirchner.

Oriundo de Comodoro Rivadavia, Glinski encabezó la lista de candidatos a diputados nacionales de Unión por la Patria en las últimas elecciones nacionales, quedando en segundo lugar detrás de Treffinger.

En su paso por la función pública de 2012 a 2013 fue secretario de Seguridad de Chubut y en 2014 pasó a ser ministro de esa área. Además, entre 2009 y 2014 coordinó programas de seguridad preventiva en la PSA.

Y de los nuevos diputados electos resta hablar de Jorge "Loma" Ávila que llegará al Congreso Nacional por Juntos por el Cambio. Se trata del secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Chubut que ejerce esa función desde 2013 cuando ganó las elecciones de su gremio.

Reelecto tres veces al frente de ese poderoso sindicato, Ávila quedó tercero en las elecciones del 22 de octubre y logró acceder a una de las bancas de diputados de la nación.

Mujeres diputadas

Falta repasar entonces quiénes son las personas que ocupan los otros dos escaños en la Cámara de Diputados de la Nación en representación de los habitantes de Chubut.

Una de ellas es María Eugenia Alianello. Oriunda de Bragado, provincia de Buenos Aires, realizó toda su carrera política en Puerto Madryn, ciudad que le permitió en 2021 acceder a la banca de diputada nacional.

Alianello fue concejal de la ciudad portuaria y una referente de los hermanos Ricardo y Gustavo Sastre. De profesión Licenciada en Psicología, proviene de una familia peronista y a lo largo de su militancia dentro del PJ pasó por distintos lugares de decisión política.

Tuvo funciones en la Secretaría de Desarrollo Comunitario de Puerto Madryn, fue funcionaria provincial en la Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia, trabajó junto a Ricardo Sastre en el Servicio de Protección de Derechos, después en la Subsecretaría de la niñez y en su segunda gestión como secretaria de Desarrollo Comunitario.

En 2021 encabezó la lista de candidatos a diputados nacionales por el Frente de Todos acompañada por Rafael de Bernardi y tras los resultados de esa elección accedió al Congreso de la Nación hasta diciembre de 2025.

Y para concluir este informe resta hablar de Ana Clara Romero, la abogada comodorense que fue candidata a intendente de la ciudad por Juntos por el Cambio en las elecciones del pasado 30 de julio.

Romero no logró imponerse en esa elección, pero se convirtió en una referente local del gobernador electo Ignacio Torres, a tal punto que se evaluó la posibilidad que la actual diputada pueda volver a Comodoro Rivadavia en calidad de concejal. Si bien aún no se tomó tal decisión, la idea se evaluó por lo que resta saber qué pasará de acá al 10 de diciembre, por lo que de ser así deberá ser reemplazada en el Congreso por la actual concejal madrynense, María Eugenia Domínguez.

Domínguez, tal como ya lo informó ADNSUR, es una abogada de 36 años del PRO que integró la lista de candidatos a diputados nacionales en calidad de suplente en el año 2021.

Sin embargo y en caso que Ana Clara Romero decida seguir en la Cámara de Diputados de la Nación, hay que recordar que tiene mandato como diputada nacional hasta diciembre de 2025.

La comodorense, de absoluta confianza del gobernador electo Ignacio Torres, comenzó a participar activamente en política en 2017 cuando, según escribió ella misma en sus redes sociales "comprendí que es la herramienta más directa y eficaz para transformar la realidad".