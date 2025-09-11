En medio de una creciente crisis migratoria y políticas más restrictivas en Estados Unidos, un grupo de diez argentinos deportados arribó al país en un operativo especial. La llegada se concretó en la madrugada de este jueves, marcando un capítulo más en la compleja relación en materia migratoria.

Un avión Boeing 767-300 de la empresa Omni Air International, con capacidad para 247 pasajeros, aterrizó en la madrugada de este jueves en el Aeropuerto de Ezeiza. El vuelo, contratado por el gobierno norteamericano, partió el miércoles desde el aeropuerto Perot Field Fort Worth Alliance, en Texas, haciendo una escala en Bogotá antes de continuar hacia Argentina.

Tras casi tres horas y media de vuelo, la aeronave hizo una parada en el aeropuerto Confins, de Belo Horizonte, donde descendió un grupo de deportados brasileños. Finalmente, el avión aterrizó en Buenos Aires alrededor de las 3:17 horas.

Los 10 argentinos que participaron en este operativo y que se reencontraron con sus familias en Ezeiza son: Daniel Rodrigo Céspedes; Maximiliano García; Luciana Lorena Lopresti; Sandra Márquez; Ernesto Núñez; Marcos Ontivero; Pablo Ridolfo; Mario Robles; Julián Francisco Rojas y Rodolfo Valor.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, estos vuelos tienen como finalidad devolver a sus países de origen a ciudadanos que incumplieron las leyes migratorias estadounidenses. La mayoría de los deportados son personas que ingresaron de manera ilegal, que no tenían autorización para permanecer en el país, que cuentan con antecedentes penales o que son consideradas una amenaza para la seguridad nacional.

QUÉ DIJO ALEJANDRO OXENFORD SOBRE LAS DEPORTACIONES

El embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Oxenford, bajó el tono sobre el impacto de las recientes deportaciones de ciudadanos argentinos desde ese país. En declaraciones radiales, aseguró que “el número argentino es infinitésimo” en el contexto regional y destacó que Argentina se encuentra entre los países con menores casos de expulsión por parte de las autoridades estadounidenses.

En referencia al vuelo que arribó esta madrugada al Aeropuerto de Ezeiza, el funcionario enfatizó que el volumen de argentinos afectados es marginal respecto de la cifra total de extranjeros alcanzados por las medidas. “Estamos hablando como que te diga un millón y diecisiete. Es más o menos cero”, sostuvo.

Según explicó Oxenford, las deportaciones responden a violaciones de la legislación local y pueden comprender desde delitos penales hasta infracciones migratorias. “Es una potestad de cada país decidir qué hacer con las personas que violan la ley dentro de su territorio”, detalló.

Sobre la asistencia brindada a los deportados, el embajador aseguró: “Nosotros asistimos con todo el cuidado que, por supuesto, siempre merecen todos los ciudadanos argentinos. Siempre lo hemos hecho así y lo seguimos haciendo. Lo otro que puedo decir es que no ha habido incidentes”, concluyó.

Con información de Noticias Argentinas e Infobae, redactada y editada por un periodista de ADNSUR