La carrera política en este 2023 no da tregua, y cuando todavía hay algunos lamiéndose las heridas después del cierre de listas provinciales y municipales, la batalla continúa para ver quiénes se imponen como precandidatos a diputados nacionales en las PASO del 13 de agosto, que tendrán su cierre de listas en tres semanas, el próximo 24 de junio.

Se viven momentos de total incertidumbre porque a 21 días de ese cierre, todavía no están claras las estrategias nacionales, y en el oficialismo -al que sería incorrecto llamar Frente de Todos porque seguramente va a tener otro nombre- es donde más se nota.

Los sondeos previos, a dos meses de las primarias y a casi cinco meses (casi una eternidad) de las elecciones generales que tendrán la palabra definitiva, indican que está planteado un escenario de “tercios”.

Esto significa que las preferencias del electorado parecen volcarse al día de hoy de manera muy pareja entre tres alternativas: el sector libertario que encabeza Javier Milei; el espacio de Juntos por el Cambio; y el frente oficialista, donde lo único que se sabe es que no tendrá como candidatos a ninguno de los miembros de la actual fórmula, es decir, el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Este dato, en el caso de Chubut, es fundamental, porque en esta provincia se renovarán tres bancas de diputado nacional en este turno electoral, que serán aquellas que fueron electas en 2019: la banca que actualmente ocupa Matías Taccetta (reemplazó a Ignacio Torres en 2021), y las dos que habían ido en la boleta presidencial triunfadora del Frente de Todos, es decir, Santiago Igón y Estela Hernández.

Para entender lo que está en juego, hay que comprender que este escenario de voto repartido en “tercios” es muy importante en este turno de 2023 en nuestra provincia, porque al renovarse tres bancas y distribuirse por el sistema D´Hont, es muy probable que -si las encuestas están en lo correcto - haya un reparto equitativo de una banca de diputado para cada espacio, sin importar el orden del primero al tercero.

Hecha esta introducción -que puede ser muy obvia para quienes viven habitualmente el “microclima” político pero no así para el común de la ciudadanía que está ajena a las luchas intestinas del poder-, es el turno de ocuparnos de lo que ocurre hacia adentro de cada uno de esos espacios, donde por lejos, el panorama más incierto e interesante está en el frente oficialista.

¿CON O SIN PASO?

No vamos a analizar en detalle aquí la danza de nombres que circula dentro del espacio del oficialismo; sólo basta con mencionar que entre los posibles candidatos a presidente circulan nombres como el de Sergio Massa, Eduardo “Wado” De Pedro, Agustín Rossi, Daniel Scioli y hasta Juan Grabois. Incluso hay quienes todavía le ponen una ficha a Axel Kicillof.

Este abanico de opciones se va a ir decantando hacia el 24 de junio, y seguramente el listado se va a hacer mucho más finito, incluso con la opción de que haya cruce entre algún binomio. La gran cuestión aquí que hay que barajar para el análisis, ya que aún no hay definiciones, es si la fórmula presidencial será producto de un consenso -una única boleta a Presidente y Vicepresidente de la “unidad”- o si la fórmula se dirimirá a través de una elección primaria en todo el país.

El dato es clave para tratar de entender lo que pueda ocurrir en Chubut: no es lo mismo una lista única, con una fórmula presidencial que además tiene que autorizar con su firma a quiénes aceptan que vayan adheridos en cada provincia en la categoría legisladores nacionales; que varias opciones en una PASO, que muy probablemente abran el abanico a varias listas de diputados que acompañen a cada una.

Dicho esto, y bajando el terreno de nuestra provincia, más allá de los nombres que se tiran a la parrilla -muchas veces a modo de operaciones- un análisis basado en información objetiva y chequeada muestra que hay dos cabezas de lista que pueden sacar una ventaja al resto, porque cuentan con avales de pesos pesados nacionales.

DOS FIGURAS

La foto de hoy, a tres semanas del cierre de listas y dejando en claro que puede haber sorpresas, centra la mirada en dos actores chubutenses con altas chances de ser cabezas de lista de diputados nacionales: el gobernador Mariano Arcioni y el titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, José Glinski.

En el caso de Arcioni, todavía no está definido si será específicamente su nombre, pero en el gobierno chubutense consideran que el primer lugar de la lista corresponde a su espacio, porque fue un pacto de palabra sellado con Juan Pablo Luque y Ricardo Sastre. Así lo expresó públicamente el gobernador, e incluso se lo dijo a los principales dirigentes de su sector semanas atrás.

Pero lo que se conoce hasta ahora es que Luque está concentrado cien por ciento en la campaña provincial, y que no piensa meterse por el momento en la discusión de candidaturas nacionales, salvo que sea consultado en los tramos finales como candidato a gobernador, por el lugar de peso que tiene dentro del espacio.

La gran pregunta que flota en el ambiente es si Arcioni seguirá manteniendo las mismas chances en el caso de que Sergio Massa o alguien de su entorno -¿Malena Galmarini?- no integren la fórmula oficialista. Los que conocen al gobernador afirman que le entusiasmaba la idea de ir pegado a su jefe político, pero quizás no sea tanto el entusiasmo en caso de haber un candidato presidencial diferente.

La verdad es que -más allá de lo que crea Arcioni- hay otros actores que se están moviendo, y de hecho se produjeron reuniones en Buenos Aires para advertir que puede no ser la mejor estrategia pensando en una campaña electoral en Chubut. Figuras de La Cámpora, que tienen llegada por ejemplo a Máximo Kirchner y Wado de Pedro, han planteado que de ninguna manera esa puede ser la imagen de la boleta en la provincia, y que se debe apostar a otras caras.

Y aquí es donde comienza a tomar relevancia un protagonista que muchos no tenían en el radar: se trata del comodorense José Glinski. Integrante del equipo de trabajo que conduce el Ministro Aníbal Fernández, el ex secretario de Seguridad de la gestión de Martín Buzzi tiene llegada y respaldo de figuras de peso en el gabinete nacional, y no es un nombre para tomar a la ligera.

Ya en estos días comenzaron a verse pintadas en los paredones de las principales ciudades con su nombre como candidato a diputado nacional, lo que fue tomado como un lanzamiento informal de su postulación. Si hay algo que no está en duda, es que el titular de la PSA quiere ser y va a trabajar para ello.

Por supuesto que habrá otros nombres que pujarán por encabezar esa boleta a nivel provincial, pero lo concreto es que Arcioni tiene el aval de Massa y Glinski el respaldo de otros nombres de relevancia. Es decir que ambos tienen más chances de ir pegados en boleta larga con la fórmula presidencial, que algún otro aspirante que pretenda encabezar dentro del justicialismo pero en soledad, sin adhesión a la boleta presidencial.

Distinto sería el panorama -aunque más improbable- si hubiera PASO a nivel nacional por ejemplo con actores como Daniel Scioli, Agustín Rossi o Juan Grabois. En ese pelotón el más firme parece ser Scioli con el respaldo del ala de Alberto Fernández. Allí se abriría la opción de otra lista en Chubut con más nombres de los que estamos analizando, pero no sería serio jugar con especulaciones que hoy están lejos de todo fundamento.

EL PETROLERO ¿ÚNICO?

Siguiendo el panorama en Chubut, dentro de Juntos por el Cambio el candidato más firme -anunciado como el único en realidad- para encabezar diputados nacionales es el dirigente del gremio petrolero, Jorge “Loma” Ávila. Ese salto de vereda -anticipado en exclusiva por ADNSUR- fue sin dudas la noticia política del año.

Todo indica que el acuerdo para que Ávila encabece la boleta está cerrado de palabra con los dos principales precandidatos presidenciales de ese espacio, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. En los armadores nadie duda que esto significa que va a tener la autorización a ir “pegado” en la boleta de ambos con exclusividad, aunque a algunos llama la atención que -a diferencia de lo que ocurre en otros distritos- tengan una lista de candidatos en “espejo”.

Si llega a ser la única lista de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, se sabe que el segundo lugar detrás de Ávila va a ser para una mujer del radicalismo, y al día de hoy las fuentes consultadas de ambos lados coinciden en que el nombre que reúne mayores chances es el de la esquelense Fabiana Vázquez.

Ahora bien, todo lo antedicho se cumplirá siempre y cuando las PASO dentro de este frente electoral sean exclusivamente entre Bullrich y Larreta. Esto significa que, si llega a participar algún precandidato a presidente de la UCR, por caso Facundo Manes o Gerardo Morales, con seguridad llevarán adherida una boleta de candidatos a diputados del radicalismo que enfrentará en las urnas a la de Ávila.

Así lo expresó en los últimos días el presidente de esa fuerza en Chubut, Damián Biss, por lo que -de cumplirse- no estaría garantizado que el dirigente petrolero sea la única opción en la provincia dentro de este espacio para llegar al Congreso Nacional.

¿Si se diera esa situación, qué radical tendría chances en ese caso de encabezar la lista? Aún es pronto, pero hay quienes miran hacia el lado de la cordillera, y apuntan hacia la figura del dirigente Sergio Sepiurka, aunque no hay nada conversado aún. Primero debe confirmarse la candidatura nacional, y luego se abriría en todo caso la chance de una oferta dentro del partido de Alem.

EL DOBLE CANDIDATO

Y para el cierre del análisis, queda el espacio del libertario Javier Milei, quien en algunos sondeos ya figura primero a título individual como candidato a presidente. Ya se sabe que en Chubut su figura no para de crecer, y que se ubica entre los apellidos con mejor imagen entre el electorado.

Esto significa que quien vaya pegado en su boleta presidencial, tiene altas chances de ser elegido diputado nacional el 22 de octubre en nuestra provincia. El cabeza de lista de La Libertad Avanza en alianza con el PLICH es un lugar que cotiza en bolsa por estas horas.

Y ante esta chance enorme, todo indica por los movimientos de los últimos días, que la estrategia de César Treffinger es jugar “la doble” candidatura en elecciones provinciales y nacionales. Esto quiere decir que, ya confirmada su postulación a la gobernación para el 30 de julio, es muy probable que se confirme también su precandidatura a diputado nacional para las PASO del 13 de agosto.

Desde Ciudadanos por Chubut han realizado consultas a la justicia federal respecto a si existe alguna prohibición legal, y les han respondido que en principio no habría objeciones, aunque habría que evaluar cada caso concreto cuando se produzca.

De confirmarse esta información, sería algo absolutamente extraño que hace años que no ocurre: entre el 24 de junio y el 30 de julio, Treffinger sería a la vez protagonista de dos campañas, como candidato a gobernador -lo que para muchos confirma una postulación a perdedor- y como diputado de Milei.

De todos modos, es algo lógico, teniendo en cuenta que Treffinger fue el armador y estratega del acuerdo con Milei, y no va a “regalar” a otra figura un lugar que hoy es de privilegio; le corresponde esa candidatura luego de la campaña realizada en 2021 que le atrajo 44 mil votos y lo ubicó en tercer lugar.

El panorama es incompleto, es cierto, pero creemos lo más preciso que puede ser cuando todavía restan tres semanas para el cierre de listas. En el momento de la verdad, volverán a volar los reproches y pases de factura, todo en medio de una campaña provincial en la que se va a votar 14 días antes que en las nacionales. Sólo queda tener lista la bolsa de pochoclos y disfrutar del espectáculo.