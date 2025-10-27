Quién es Maira Frías, la libertaria que apostó a nacionalizar la campaña y dio la sorpresa en Chubut

Los resultados de este domingo dejaron una sorpresa en Chubut: una elección voto a voto entre La Libertad Avanza (LLA) y Unidos Podemos, que terminó consagrando a Maira Raquel Frías como una de las nuevas figuras del mileísmo en la Patagonia.

Hasta hace pocos meses, su nombre no figuraba en los cálculos de la dirigencia provincial. De perfil bajo y sin una estructura política consolidada, la abogada chaqueña de 38 años apostó por nacionalizar el eje de la campaña, alinearse con Javier Milei y trasladar a la provincia el mensaje libertario que promueve la Casa Rosada. El resultado la sorprendió incluso a ella: “Los chubutenses también quieren ser parte de la reconstrucción del país”, sostuvo en diálogo con ADNSUR durante la campaña.

De abogada chaqueña a diputada por Chubut

Nacida en la provincia de Chaco, Frías se graduó en Derecho en la Universidad Nacional del Nordeste y se especializó en Derecho Sucesorio. Hace más de una década se radicó en Comodoro Rivadavia, donde desde 2018 dirige su propio estudio jurídico. También integra la comisión directiva del Colegio de Abogados local.

Maira Frías participó del cierre nacional de LLA: “O terminamos lo que empezamos o tiramos todo este esfuerzo a la basura"

Casada y madre de una niña, se define como cristiana evangélica, y en sus redes suele compartir mensajes de fe y esperanza. “La política tiene que volver a servirle a la gente”, repite como mantra en cada entrevista. “Mi fe es lo que da sentido a todo lo demás”, asegura.

Su recorrido político comenzó antes del desembarco libertario. En 2019 integró la fórmula del Partido Independiente de Chubut (PICH) como candidata a vicegobernadora. Cuatro años después encabezó la lista a diputada nacional por el mismo espacio, con cerca del 15% de los votos, y en 2023 volvió a competir como candidata a viceintendenta de Comodoro, quedando en tercer lugar.

El tenso cruce entre Luque y Maira Frías que recalentó las redes sociales en Chubut

El gran salto llegó en 2025, cuando Karina Milei, hermana y principal armadora política del presidente, le dio el visto bueno para encabezar la lista de La Libertad Avanza en Chubut. Sin aparato ni financiamiento importante, pero con el sello presidencial, Frías recorrió la provincia con un pequeño grupo de voluntarios y una campaña austera que apostó al contacto directo con los vecinos más que a los grandes actos.

Una campaña sin rosca, con sello nacional

Durante la campaña, Frías buscó despegarse de las disputas locales y concentrarse en los temas nacionales. “Esto no se trata de Torres o Luque; son dos modelos de país. O elegimos la libertad que representa Milei, o volvemos al kirchnerismo que destruyó al país”, dijo en una de sus últimas entrevistas.

Su estrategia fue clara: nacionalizar la elección y vincular el voto en Chubut con la continuidad del proyecto libertario. “Si no hay una Argentina fuerte, no hay Chubut posible”, repitió en distintos actos. Esa narrativa caló en parte del electorado que decidió respaldar al oficialismo nacional, incluso en territorios donde el mileísmo no tenía estructura previa.

Maira Frías, candidata a diputada nacional por LLA, recorrió Esquel y Trevelin

En Comodoro, su rol como titular de la oficina de ANSES le dio visibilidad institucional, aunque durante la campaña eligió mantener un bajo perfil mediático. Evitó los cruces y se enfocó en redes sociales, recorridas barriales y encuentros pequeños con vecinos y comerciantes.

“No me interesa la rosca política; vine a trabajar, no a discutir egos”, respondió cuando algunos dirigentes locales de LLA cuestionaron que su candidatura hubiera sido “impuesta desde Buenos Aires”.

La sorpresa del domingo y el futuro en el Congreso

En el búnker libertario de Comodoro, la noche electoral fue una mezcla de alegría y desconcierto. “Es una chica cristiana, muy buena persona. Tiene muy buenas ideas. Sabemos que no se ha dado a conocer, pero confiamos en ella”, contó un militante a SETA TV.

La candidata de Milei en Chubut, Maira Frías, continúa su recorrida por la provincia

El escrutinio confirmaba lo impensado: Frías había logrado garantizarse una banca en la Cámara de Diputados de la Nación, convirtiéndose en la nueva representante de Javier Milei por Chubut.

Su triunfo amplía la presencia libertaria en el Congreso y refuerza la estrategia nacional de extender la base de apoyo al sur del país, históricamente dominado por el peronismo y los partidos provinciales.

Ahora, su desafío será construir legitimidad territorial y consolidar una estructura que respalde su gestión parlamentaria. “Chubut tiene un enorme potencial. Queremos que la libertad llegue también acá, a cada familia, a cada pyme, a cada trabajador que se esfuerza todos los días”, declaró en los festejos del domingo.

Tensión en la Patagonia: un fiscal de La Libertad Avanza protagonizó un conflicto y fue retirado por la fuerza

Una figura en ascenso dentro del mileísmo

Maira Frías combina tres elementos distintivos que la diferencian dentro del universo libertario: una convicción religiosa profunda, un tono moderado y sin estridencias, y un discurso que prioriza la eficiencia del Estado y la responsabilidad individual.

Su historia, la de una abogada chaqueña que llegó a Comodoro buscando oportunidades y terminó representando a toda la provincia en el Congreso, simboliza el nuevo fenómeno que crece al calor del mileísmo: dirigentes sin pasado partidario fuerte que logran capitalizar el descontento social y transformarlo en poder político.

“La libertad como bandera, la fe como sostén y el cambio como promesa”: así se define a sí misma Maira Frías, la mujer que nacionalizó la campaña y se convirtió en la nueva voz libertaria de Chubut en el Congreso Nacional.