La diputada electa del Frente de Izquierda (FIT) Celeste Fierro sigue detenida en Israel, luego de ser arrestada el 1° de octubre junto a un numeroso grupo de activistas mientras participaba de la Flotilla Global Sumud, una misión internacional que buscaba romper el bloqueo y llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

Si bien en las últimas horas se conoció que Israel deportó a la ambientalista Greta Thunberg y a otros 170 activistas, en medio de denuncias de condiciones inhumanas de parte de los detenidos, por el momento no hay información sobre la liberación de la dirigente argentina, quien estudió y militó en Comodoro Rivadavia.

“Hoy domingo se conocieron nuevas deportaciones de activistas de la Flotilla Global Sumud que fueron detenidos ilegalmente en la prisión de Ktzi’ot al sur de Israel, pero continúa detenida la diputada Cele Fierro del MST FIT Unidad, junto a otros dos argentinos”, informaron desde el espacio integrado por la diputada electa para integrar la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Oriunda de Villa Allende, Córdoba, Fierro vivió en Comodoro, donde se graduó como trabajadora social en la Universidad Nacional de la Patagonia "San Juan Bosco".

Su detención fue repudiada por el dirigente del MST/FITU y de la Liga Internacional Socialista, Alejandro Bodart. “Siguen pasando los días, se deportan nuevos contingentes de activistas a diversos países, se encuentran cumplidos los plazos administrativos informados, pero no tenemos ninguna precisión sobre los tiempos de liberación de nuestra compañera Cele Fierro ni de los demás argentinos detenidos. Estamos en comunicación con el área consular, nos han informado que la cónsul argentina en Israel los ha visitado y que se encuentran en buenas condiciones, pero quienes han ya salido denuncian malos tratos y las y los compañeros argentinos siguen todavía en la prisión”, sostuvo.

En la misma línea, agregó: “Nos preocupa profundamente que habiéndose liberado y deportado a activistas de 14 nacionalidades, a Turquía, a Italia y hoy al Estado Español, no suceda lo mismo con los argentinos. Tanto el ministro de Relaciones Exteriores de Italia, como el de Asuntos Exteriores de España, han informado la situación de los ciudadanos de sus países y su llegada a los países de origen. Pero es evidente que la preocupación y la decisión política de la Cancillería Argentina no es la misma, ya que Cele Fierro y demás argentinos siguen detenidos y hasta el momento no ha habido ninguna comunicación pública oficial al respecto”.

Tras criticar la inacción de las autoridades argentinas, Bodart señaló: "Reclamamos enérgicamente al canciller argentino Gerardo Werthein que se gestione la inmediata liberación y salida de Israel de los compañeros, garantizando que se haga en las condiciones jurídicas y políticas correspondientes a lo dispuesto en los convenios internacionales de derechos humanos y regresen rápidamente a nuestro país”, exigió.