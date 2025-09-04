Quién es Cristian Mercatante, el periodista al que le dieron un botellazo en la cabeza en el acto de Milei

Cristian Mercatante, periodista de exteriores del canal América, resultó herido tras recibir un golpe en la cabeza durante el acto de cierre de campaña de Javier Milei en Moreno, provincia de Buenos Aires. El incidente ocurrió poco antes del inicio del discurso del candidato presidencial.

El cronista se encontraba realizando la cobertura habitual del evento cuando, por causas que aún no fueron precisadas, fue alcanzado por un objeto contundente que impactó directamente en su cabeza. Tras el golpe, Mercatante comenzó a sangrar y tuvo que retirarse rápidamente del lugar, asistido por personal sanitario presente en el acto.

Fuentes periodísticas confirmaron que el comunicador se encuentra fuera de peligro, aunque debió recibir atención médica inmediata. Las imágenes captadas por colegas y cámaras del evento muestran el momento posterior al impacto y su traslado hacia un área segura para recibir asistencia.

El episodio generó conmoción entre los presentes y en las redes sociales, donde se compartieron videos y fotos del momento. Diversos periodistas y organizaciones de prensa se solidarizaron con Mercatante y denunciaron la violencia contra los profesionales de los medios durante la cobertura de actos políticos.

Hasta el momento, no se identificó a la persona que arrojó el objeto, ni se esclareció si se trató de un accidente o de un ataque dirigido. Las autoridades locales se encuentran revisando el material de seguridad del acto y los registros audiovisuales para determinar cómo se produjo el incidente.

“Estaba haciéndole nota a los encapuchados, la gente estaba enojada con ellos. Me voló algo, creo que fue una botella”, expresó Mercatante. Ante la consulta de si sabía quién era el agresor, expresó: “No tengo la menor idea, estaba oscuro. Ahora me voy a hacer atender y nada más”.