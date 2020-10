RAWSON (ADNSUR) - Este jueves a la mañana, la Asociación de Provincial de Empleados Legislativos (APEL) comenzó con una ruidosa manifestación en la Legislatura de Chubut para pedir la suspensión de la sesión virtual que estaba programada para las nueve de la mañana.

Después de realizar varios intentos por sesionar, a las 10 de la mañana decidieron suspenderla ante la imposibilidad de desarrollarla en condiciones normales. Es la segunda vez que fracasa una sesión virtual, la primera fue por falta de quórum.

Luego, el vicegobernador Ricardo Sastre, confirmó en conferencia de prensa que se suspendió la sesión: “Es lógico y entendible que en esta situación es posible sesionar”.

Y expuso que “es una situación compleja, a los diputados se les solicita que trabajen pero hay una realidad que es inocultable que es el atraso salarial que tiene los empleados, hoy falta el rango tres cuatro y tercer mes con aguinaldo adeudado”, dijo.

Sastre afirmó que en estas situaciones “es difícil poder entablar un diálogo, exigir o pretender algo de ellos también, es algo entendible. Uno recibe presiones en el lugar donde le toca estar pero entiendo muchísimo la situación de todos los empleados, hace tres meses que algunos rangos que no cobran”.

Además, aclaró que “a mí no me presiona nadie pero entiendo que quieren sesionar, la verdad que tengo que tratar de hacer un equilibrio, entiendo que no hay que forzar las cosas cuando no hay un panorama clara de cuando van a percibir los salarios”.

Dirigentes de Apel entregan a autoridades de la casa una nota pidiendo se suspenda la sesión

Entre los temas a tratar, se destacaba el pliego de Javier Alvaredo como Presidente del Banco del Chubut, propuesta enviada por el gobierno hace cinco meses. Tal como anticipo ADNSUR hace un mes, Alvaredo -quien ayer expuso por más de una hora de manera virtual ante los legisladores- obtuvo apoyo unánime de todos los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y están dadas las condiciones para que mañana su propuesta sea aprobada.