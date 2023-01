Quedó inaugurada "Piren Co", una innovadora planta de agua mineral en Río Pico

Una innovadora planta de agua mineral se inauguró este sábado en Río Pico, en la cordillera de Chubut. Se trata de Piren Co, un agua de pozo artesiano que fue impulsada por una familia comodorense, los hermanos Matías, Miguel y Rodrigo Fuentes, y Ariana Mellao, la pareja de uno de ellos oriunda de esa localidad.

El intendente Juan Pablo Luque participó de la inauguración de la empresa y valoró la decisión de estos jóvenes emprendedores que apostaron a la innovación y la generación de empleo a través de esta planta de 360 metros cuadrados.

“Es un día histórico en nuestra provincia y particularmente en Río Pico. Un día de alegría y un día que vamos a recordar por todo lo que nos va a generar hacía el futuro. Esta apuesta que han hecho los chicos es de una valentía y un mensaje emprendedor impresionante, buscando innovar, llevando adelante un proyecto sustentable ambientalmente y económicamente, y generando empleo; algo fundamental en una zona como esta”, destacó Luque.

Luque destacó que la inauguración de esta planta es un mensaje para todos los emprendedores que quieren iniciar su propio proyecto pero no se animan. En ese sentido, admitió que cuando le contaron sobre el emprendimiento no lograba ver su potencial. Sin embargo, cuando visitó el lugar se dio cuenta de lo que significa para la zona.

"No entraba en mi cabeza lo que me plantearon, pero cuando vinimos el año pasado y me contaron de qué se trataba lo dimensioné y hoy estamos inaugurando la planta. Como chubutense, como comodorense, me da mucha alegría, porque diversifican la matriz productiva, por poder mostrar que jóvenes que emprenden, trabajan, se sacrifican, logran objetivos que han planteado y generan proyectos que generan empleo".

"Esto es ganar y ganar, estoy orgulloso de ustedes. La gente que los conoce los admira y que lo hayan hecho en familia tiene un gran valor, muestra un mensaje que ojalá muchos podamos imitar. Así que felicitaciones, éxito, no tengo dudas que van a trascender”.

En su discurso Luque también destacó el desarrollo del producto y la “excelencia y buen gusto” de los emprendedores “para impulsar un producto que es único en el mundo”.

UN PROYECTO SUSTENTABLE Y AMIGABLE CON EL AMBIENTE

Ariana Mellao, propietaria de Perin Co, explicó que se trata de un proyecto familiar que comenzó hace tres años “como un sueño que empieza con una idea que va creciendo. Cada vez vamos aspirando a más, y a futuro queremos que nos conozcan en todo el mundo y no sea solo este país”.

La joven oriunda de Río Pico, que hace años vive en Comodoro, se mostró emocionada por la presencia de autoridades, familia y amigos, y destacó el trabajo familiar de su pareja y su cuñado.

Respecto al proyecto en sí explicó que todo comenzó con la adquisición de las tierras, el tendido eléctrico y el análisis de agua. Para hacerlo decidieron hacer un pozo artesiano, el primero en Latinoamérica.

En ese sentido, explicó: “no se puede extraer agua de un arroyo o un río, entonces hicimos un pozo artesiano, que es el primero que hay en el país. Es un pozo donde el agua aflora naturalmente, no necesita sistema de bombeo ni maquinaria, entonces se protege el ambiente”.

“Por sus características, el agua no necesita ningún proceso -agregó Mellao- “se filtra naturalmente por las capas de roca, arcilla y arena, y después pasa por un proceso dentro de la planta, donde se termina de esterilizar todo, pero no tiene ningún agregado. Lo bueno de este agua es que tiene un Ph de 7,4 que está balanceado con el mismo agua que tiene nuestro cuerpo. Muchas aguas buscan eso a través de laboratorios y en nuestro caso se hace naturalmente”.

El agua de Piren Co contiene 32 minerales, entre ellos zinc que ayuda al cuerpo a digerir el resto de los minerales. Las botellas son de aluminio, algo innovador para este tipo de productos, y los bidones tienen sistema braille de lectura.

En esta primera etapa de proyección se fabricaron 10 mil bidones y 50 mil botellas. El primer envío fue destinado a Bahía Blanca, y próximamente habrá puntos de venta en Comodoro y Rada Tilly.