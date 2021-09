El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, es el integrante del gabinete de Alberto Fernández que declaró el mayor patrimonio ante la Oficina Anticorrupción por segundo año consecutivo: un total de 57.053.697 de pesos, un salto de 20 millones de pesos con respecto al año pasado.

Detrás de Lammens aparece el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, con casi 47 millones de pesos, quien también incrementó en 20 millones de pesos sus bienes con respecto a 2019. Le siguen el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, con casi 40 millones de pesos, y el titular de Trabajo, Claudio Moroni, con 32 millones de pesos.

Este ranking, no obstante, no incluye a los ministros que juraron hoy: Juan Manzur, Aníbal Fernández, Julián Domínguez, Daniel Filmus y Jaime Perczyk, que aún no presentaron sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción.

Mientras tanto, la lista de funcionarios con mayor patrimonio se completa con el ministro de Transporte, Alexis Guerra, y el de Ambiente, Juan Cabandié, con bienes declarados por 26 millones de pesos y casi 20 millones de pesos, respectivamente,

En los últimos lugares del ranking se encuentran Santiago Cafiero, quien desde hoy ocupa la Cancillería, con 6,1 millones de pesos; el propio presidente Alberto Fernández, con 5,7 millones de pesos; Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), con 4,6 millones de pesos; y Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de las Mujeres, con 4,3 millones de pesos.

El Presidente declaró un departamento de 145 metros cuadrados en esta ciudad a un valor de 2 millones de pesos. Son 19.000 dólares, según la cotización oficial, o 10.850 dólares blue.

El mayor incremento patrimonial se dio en las declaración juradas de De Pedro, con un 71 por ciento entre 2019 y 2020, y de la vicepresidenta Cristina Kirchner, con un 69 por ciento.

