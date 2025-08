Qué patrimonio declararon los diputados patagónicos: Tortoriello, Ávila y Reyes, los primeros del podio de propiedades y ahorros

El 31 de julio venció el plazo para que los funcionarios alcanzados por la Ley de Ética Pública presenten las declaraciones juradas del período fiscal 2024. De los 25 diputados patagónicos, al cierre de esta edición, se podía consultar la información de 11. El rionegrino Aníbal Tortoriello, el chubutense José Antonio Ávila y la santacruceña Roxana Reyes son los primeros en el podio de propiedades y ahorros.

Desde la Oficina Anticorrupción explicaron a ADNSUR que el hecho de que no se puedan consultar todas las declaraciones juradas no necesariamente significa que los diputados no las hayan presentado en tiempo y forma. En algunos casos, incluso con funcionarios del Ejecutivo nacional, hubo demoras en el procesamiento de la información.

Si se observa el total del patrimonio que declaró cada diputado, el ránking de los patagónicos se ordena de la siguiente manera:

Aníbal Tortoriello (Río Negro - PRO), $878.610.061;

(Río Negro - PRO), $878.610.061; Jorge Antonio Ávila (Encuentro Federal - Chubut) $445.894.074;

(Encuentro Federal - Chubut) $445.894.074; Roxana Reyes (UCR - Santa Cruz) $296.026.579;

(UCR - Santa Cruz) $296.026.579; Pablo Todero (Unión por la Patria - Neuquén) $214.429.303;

(Unión por la Patria - Neuquén) $214.429.303; Martín Soria (Unión por la Patria - Río Negro) $183.868.586;

(Unión por la Patria - Río Negro) $183.868.586; César Treffinger (La Libertad Avanza - Chubut) $195.014.633;

(La Libertad Avanza - Chubut) $195.014.633; José Luis Garrido (Por Santa Cruz - Santa Cruz) $152.217.676;

(Por Santa Cruz - Santa Cruz) $152.217.676; Sergio Capozzi (PRO - Río Negro) $120.465.120;

(PRO - Río Negro) $120.465.120; José Glinski (Unión por la Patria - Chubut) $32.949.239;

(Unión por la Patria - Chubut) $32.949.239; María Eugenia Alianiello (Unión por la Patria - Chubut) $18.329.640;

(Unión por la Patria - Chubut) $18.329.640; Santiago Pauli (La Libertad Avanza - Tierra del Fuego) $9.578.878.

EL DETALLE DE LAS DECLARACIONES JURADAS

📍 Neuquén

De los diputados neuquinos, la única declaración jurada disponible para consulta es la de Todero. Aún no está la información de Tanya Bertoldi (Unión por la Patria), Pablo Cervi (UCR) y Nadia Márquez (LLA).

Todero declaró un incremento patrimonial de 115,99%. El diputado informó poseer diez bienes inmuebles: una casa y nueve lotes en Neuquén. Además, registró un bote semirrígido y tres vehículos, uno de los cuales (una Rampage 0 kilómetro) fue adquirido en el período fiscal 2024. En depósitos en pesos y dólares, tiene una suma de unos $4.5 millones e inversiones por $15.625.

📍 Río Negro

Entre los rionegrinos, aún no se puede conocer las presentaciones de Agustín Domingo (Unión por la Patria) y Lorena Villaverde (La Libertad Avanza). En la provincia, Capozzi y Soria lograron ganarle a la inflación acumulada 2024, calculada en 117%. Su incremento patrimonial fue de 127,38% y 123,73%, respectivamente. Tortoriello estuvo cerca, con un salto de 116,21%.

Capozzi tiene siete bienes inmuebles: un departamento en Capital Federal, cuatro casas y un departamento en Bariloche, y un departamento en Mar del Plata. En la categoría “Nave, yates y similares” declaró una embarcación llamada “Azulejo” aunque sin detalle sobre su valor. Además, informó cuatro vehículos.

En depósitos en el país, repartidos en distintas cuentas, Capozzi tiene más de $40 millones. También declaró tener euros en España por un equivalente a $10.640.214,49.

Soria, por su parte, declaró ocho propiedades. En su caso, no es el dueño total de estos bienes. Tiene el 50% de dos departamentos en Neuquén (uno ingresó a su patrimonio en 2024 y otro en 2023), de una casa en General Roca y de una propiedad de 10m2 en Ciudad de Buenos Aires. Además, declara haber heredado el 25% de un lote en General Roca y de un departamento en Neuquén y de poseer el 12,5% de un inmueble de 752m2 en General Roca.

El diputado rionegrino Soria también tiene una Ford Ranger 4x4 modelo 2023 y declaró tener una caja de ahorro con $5.325.055 y un total de dinero en efectivo de $13.750.000.

Tortoriello, el último de los diputados de Río Negro cuya declaración está disponible, es quien más bienes inmuebles tiene: un total de 16. De cinco es dueño del 44,5% y de una del 33,3%. El resto son 100% propias.

La mayoría de los inmuebles de Tortoriello están en Cipoletti: una casa, cinco departamentos y seis terrenos pequeños. Además, tiene un terreno de más de 300m2 en San Patricio de Chañar y otro similar en Neuquén, donde también tiene otros dos departamentos.

Tortoriello declaró tres vehículos, dos de los cuales ingresaron en 2024: un Audi y una camioneta Toyota. El diputado tiene ahorros en pesos y en dólares, acciones en P. Tortoriello S.A., participación en el Condominio Tortoriello y también tiene bitcoins por un equivalente a $96.915.

📍 Chubut

Las declaraciones de los diputados chubutenses están casi completas. Solo resta que esté disponible la presentación de Ana Clara Romero (PRO).

En Chubut, Ávila es el diputado con mayor fortuna y la evolución interanual de su patrimonio fue de 115,17 %. El dirigente declaró cuatro bienes inmuebles: dos casas y un lote en Comodoro Rivadavia y un departamento en la Ciudad de Buenos Aires. Además, informó ser el único titular de seis vehículos. En tres cuentas bancarias, el diputado informó tener un total de $203.624.898.

El segundo con más patrimonio entre los chubutenses es Treffinger. En su primer año como diputado, el dirigente incrementó su capital en un 71,06%.

Treffinger declaró ser el dueño del 50% de seis propiedades: dos casas en Comodoro Rivadavia, una casa y un terreno en Rada Tilly y un departamento en Bahía Blanca. En pesos y dólares en el país informó un total de $18.432.744 y además declaró participación en tres compañías: Proyectos Trebel SRL (100%), Marstani SRL (100%) y Soluciones El Trebol SA (35%).

La diputada Alianiello solo declaró un lote en la localidad bonaerense de Bragado, un Peugeot modelo 2022, una caja de ahorro en pesos con $692.640 y una caja de ahorro en dólares con un equivalente a $17.000.

Su compañero de bloque Glinski, en cambio, está en la tríada que logró superar los 117 puntos de inflación. El diputado declaró ser el único dueño de un terreno que heredó, tener el 50% de una casa que le fue legada, y el 16% de otra que heredó. Las tres propiedades están en Comodoro Rivadavia.

En tres cajas de ahorro, Glinski tiene $23.454.659. Además, declara un crédito como anticipo a la compra de un departamento por $1.491.970,00. No tiene vehículos ni participación en empresas.

📍 Santa Cruz

Las declaraciones de Sergio Acevedo (Por Santa Cruz), Gustavo González (Unión por la Patria) y Ana María Ianni (Unión por la Patria) no están disponibles todavía.

El patrimonio del diputado Garrido se incrementó en un 46,36 %. El diputado declaró cinco propiedades, de las cuales es dueño en un 33,3% de cuatro y de un 16;6% de una. Se trata de tres casas, un local y un departamento en Río Gallegos. En pesos, dólares y dinero en efectivo, informó poseer $46.156.593.

El salto patrimonial de Reyes fue de 87,38%. La dirigente del radicalismo declaró 14 bienes inmuebles, de los cuales en 10 es dueña del 50% de la propiedad. Se trata de cinco locales, dos casas y seis departamentos en Río Gallegos y un departamento en la Ciudad de Buenos Aires. Además, informó un estudio jurídico y cuatro vehículos.

Reyes declaró depósitos y dinero por más de $65 millones y participación en Las Acacias SA.

📍 Tierra del Fuego

En Tierra del Fuego la única declaración disponible es la del diputado Pauli. Resta conocer las presentaciones de Jorge Araujo Hernández (Unión por la Patria), Andrea Freites (Unión por la Patria), Ricardo Garramuño (Somos Fueguinos) y Carolina Yutrovic (Unión por la Patria).

El patrimonio de Pauli creció un 84,74%. El diputado no declaró bienes inmuebles y sólo informó un vehículo: un Peugeot 307 modelo 2010. Además, declaró dos cajas de ahorro en pesos, una con $11.292,00 y otra con $4.574.786. En la categoría “Bienes del hogar”, el libertario apuntó un 0.