Hay dirigentes que han expresado o sostienen posiciones a favor o en contra del gobierno provincial, pero de una forma u otra terminan actuando en función de la estrategia que imagina el gobernador Ignacio Torres para refrendar su gestión en las urnas, independientemente de que este año solo estén en juego dos bancas para la diputación nacional.

Las elecciones de octubre están todavía relativamente lejos, pero la ‘foto’ de hoy sirve para imaginar escenarios posibles desde el punto de vista de los gremios que suelen marcar parte de la agenda política en la región. Aunque tal vez no haya una incidencia directa entre el alineamiento de sus líderes y el resultado de las urnas, el ‘poder de fuego’ reside en la capacidad de movilización y control de la calle, algo que ningún espacio político puede rechazar.

Una de las definiciones más contundentes de la última semana la brindó el líder camionero Jorge Taboada, cuando aseguró que su sector no tiene pensado conformar una alianza con el gobernador Ignacio Torres. La aclaración fue necesaria ante sus reiterados halagos al mandatario provincial, a quien suele distinguir, ante cada micrófono que se le abre, como "el único que está haciendo peronismo en la provincia."

Tal vez su expreso acompañamiento en la jornada legislativa en la que se aprobaron temas centrales para el gobierno, como el acuerdo con PAE y la ampliación del endeudamiento para cancelar el BOCADE, semanas atrás, permitió imaginar una alianza transitoria con vistas a octubre.

Sin embargo, el camionero aclaró días atrás, en declaraciones al diario El Chubut, que ambos pertenecen a espacios políticos diferentes y que su sector acompañará la propuesta que impulsa otro dirigente sindical, apuntando al gremialista mercantil Alfredo Beliz.

Un apoyo funcional al gobernador

El nombre de Béliz ha aparecido en varias de las últimas elecciones legislativas, aunque nunca ha llegado a concretar una candidatura. Esta vez no está de nuevo en la ‘previa’, pero se verá si aparece, finalmente, en la línea de largada.

Por lo pronto, su nombre le ha servido a Taboda para reiterar su línea divisoria con el resto del peronismo, marcando fuertes diferencias frente a figuras como Carlos Linares o Juan Pablo Luque, y rechazando el nombre de Dante Bowen, otro de los que está inscripto en el listado preliminar.

Hasta aquí, dos nombres que, de una forma u otra, pueden resultar funcionales a los intereses de Fontana 50. La sola mención de ambos ya genera una divisoria de aguas en el PJ, reflejando el viejo principio maquiavélico de dividir para reinar.

Hay que ver hasta dónde mantiene su pretensión esta vez Béliz, habida cuenta de que vino a buscar apoyo en la figura del intendente de Comodoro, Othar Macharashvili, pero no tuvo la respuesta esperada. Además del acompañamiento político, algunos creyeron ver en esa búsqueda el interés por un apoyo financiero para la campaña, pero la respuesta ha sido negativa, según dejaron entrever, semanas atrás, desde Moreno 815.

La UOCRA pide internas en el PJ

“No lo conozco a este muchacho, Bowen, nunca lo vi por Comodoro”, dijo el líder de la UOCRA, Raúl Silva, cuando ADNSUR le consultó por el posicionamiento de su sector gremial frente a las elecciones de octubre.

“Nosotros planteamos que hay que consensuar, ver quién es el que tiene mejor posibilidad. Hoy públicamente creo que hay un muchacho que nunca he visto por Comodoro, un tal Bowen, que leí que tiene intenciones de ser candidato. Nosotros no tenemos ningún problema, siempre y cuando haya un consenso; pero hoy, candidatos firmes, el partido no tiene.”

Silva aseguró que, en lo personal, no impulsa a ningún postulante. “Lo que quiero es que haya un consenso y hagamos lo que dice el lema peronista: que el que gane sea candidato y otro que se postule y no gane, que acompañe.”

En ese plano, no dudó en afirmar que el mejor mecanismo para dirimir las candidaturas sería una elección interna en el partido: “Eso para nosotros es lo mejor que podría pasar, que haya una interna y se presenten los que creen que tienen oportunidad y defina el afiliado peronista -indicó-. Sería lo mejor que haya una interna dentro del partido, pero ojo, tiene que ser como dije antes: el que gana, que conduzca y los que pierdan acompañen; no como hacen siempre, que los que pierden se enojan, se van del partido y arman otra lista. Eso, a nosotros no nos sirve.”

Bowen y Beliz, ‘elegidos’ como adversarios y el pacto con Luque

El eje político de la provincia pasa por Fontana 50, no solo de cara a sus propias definiciones, sino a las que se adoptan en el peronismo. Si en la estrategia del oficialismo se pudiera elegir adversarios, como suele ocurrir en las grandes ligas políticas, entonces los nombres hasta aquí mencionados calzarían con esa hipótesis.

En otro renglón quedaría el nombre de Juan Pablo Luque, el exintendente comodorense que, hasta ahora, ha manifestado desinterés por el turno electoral de este año, enfocando sus objetivos en el regreso en 2027, en un intento por recuperar la intendencia.

En ese marco, quienes conocen los pasillos de la política y los vasos comunicantes que suele haber entre posiciones adversas aseguran que hay una especie de pacto o acuerdo tácito entre los ex rivales a la gobernación. Según esa mirada, Luque no será de la partida en octubre.

El gobernador Torres buscará un triunfo contundente en octubre, por lo que sus operadores políticos no dudarán en enfocar estrategias que signifiquen dispersión de fuerzas entre sus adversarios, sobre todo con los históricos antecedentes reconocidos por Raúl Silva. Candidatos poco visibles en el peronismo y con la Libertad Avanza dando sus primeros pasos, en una elección donde no estará el nombre de Javier Milei en la boleta, vuelve a cobrar sentido el halago de Taboada hacia Torres y su apoyo explícito a Béliz.

Petroleros: las elecciones de octubre y la interna de noviembre

El sector petrolero atraviesa su propio vía crucis, a partir de la crisis que ha causado pérdidas de puestos de trabajo en un número que todavía no se ha terminado de contabilizar. Jorge ‘Loma’ Ávila ha jugado sus fichas junto al gobernador Ignacio Torres y nada indica que vaya a cambiar esa posición, pero además, con un contexto electoral propio.

Según recordaron desde el sector petrolero, este año habría elecciones cerca del mes de noviembre para el período que se iniciará en mayo de 2026. Ávila buscará ir por su cuarto mandato y se cree que no tendrá oposición, a pesar del descontento existente por los despidos.

“Los desvinculados dejaron de ser afiliados”, dijo alguien, con lógica implacable, para establecer el cálculo electoral en el que el dirigente sólo tendría como límite (no menor) su propio estado de salud. Viene recuperándose de un accidente cerebrovascular y, desde su entorno, aseguraron días atrás que la evolución ha sido acelerada, garantizando que el ‘Loma’ continúa conduciendo y tomando decisiones en el complejo escenario que atraviesan.

Por lo demás, para Ávila será más cómodo si Torres definitivamente deja de lado la chance (lejana) de una alianza con la Libertad Avanza y define al gobierno libertario como adversario, para evitar tener que votar en el Congreso otras normas que luego se le vuelven como búmeran. Debió pagar el costo de apoyar el acuerdo con el FMI y la ley Bases, aunque en este caso todavía tiene margen para afirmar que ese proyecto dio el marco legal para firmar el acuerdo de reconversión de Cerro Dragón, como última chance para recuperar el declive productivo.

Para José Lludgar, que ha hecho un culto del bajo perfil en el último año, el panorama parece menos espinoso. Fiel a su estilo, don José mantendrá los pies en el plato peronista y seguirá silbando bajito, a la espera de ver para qué lado cae la taba.