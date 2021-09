Qué dicen las encuestadoras de Chubut: Torres encabeza la interna de Juntos y Linares lo supera en la general

La encuesta fue realizada entre el 14 y el 21 de agosto, en un universo que abarca a la población mayor de 16 años residente en la provincia, con acceso a internet mediante PC hogareña o teléfono inteligente, o a línea fija o celular. El margen de error es de +/-3,3 por ciento y abarcó a un total de 900 casos, con consultas mixtas: online y telefónico CATI (este implica el uso de un software especial para guiar la encuesta telefónica).

Según ese trabajo, la lista del Frente de Todos que encabeza Carlos Linares para el Senado obtuvo un 21,2 por ciento, seguido por la lista de Ignacio Torres, con un 20,7 por ciento, lo que implica un virtual empate. Sin embargo, de cara a una general, las proyecciones de hoy son diferentes: Juntos por el Cambio obtiene otro 5,4 por ciento con la lista de Ongarato-Menna y 3 por ciento con Cimadevilla. El relevamiento también suma un 3,9 por ciento a favor de Orlando Vera, cuya lista no fue oficializada para el comicio. Esa hipotética suma (no siempre en política, los votos de las listas internas resultan lineales) arrojaría una diferencia favorable por 10 puntos.

Todavía hay margen para definiciones muy diferentes a las relevadas hasta aquí. La encuesta refleja un total de 17 por ciento de personas que aún no saben a quién votarán, mientras que los que anuncian su voto en blanco suman un 14 por ciento.

Massoni con la mejor imagen y tercero en intención de voto

La tercera fuerza elegida es la que encabeza Federico Massoni para el Senado, con un 15,1 por ciento de las preferencias. Massoni encabeza a su vez otro fenómeno, ya que es el político con mayor imagen positiva de la provincia. El actual ministro de Seguridad suma 46 por ciento de imagen “Muy buena” y “Buena”, contra un 39,7 por ciento de “Muy mala” y “Mala”. Esto le da un diferencial positivo de 6,4 por ciento.

Nacho Torres tiene 33 por ciento de imagen favorable, pero supera a Massoni en el diferencial positivo, con el 7,5 por ciento, ya que la incidencia e su imagen negativa es menor, con un 25,5 por ciento.

La tercera dirigente con diferencial positivo es Ana Clara Romero, con un 3,7 por ciento, al sumar 24 por ciento favorable contra 20,3 por ciento negativo. El dato más positivo para la actual concejal y candidata a diputada nacional es que tiene todavía un 40 por ciento de desconocimiento, lo que implica margen para seguir creciendo.

Todos los demás candidatos cargan con diferenciales negativos de imagen, según se observa en la imagen siguiente.

¿Cómo se analiza la imagen positiva de Massoni, que ocupa el primer lugar, con una intención de voto que lo relega al tercer escalón?

“Imagen no es voto –explicó Shila Vilker ante la consulta de ADNSUR-. Por lo general la inclinación al voto siempre es menor a la imagen, de hecho también le pasa a Ignacio Torres, con menor intención de voto que imagen. Es una constante electoral. El otro aspecto, cuando la gente vota no elige sólo al candidato, sino también al espacio. A veces se impone uno sobre el otro, pero acá en Chubut me da la impresión de que la imagen del Gobernador conspira para que Massoni tenga una performance más importante”.

En efecto, la imagen negativa del gobierno de Mariano Arcioni supera hoy el 78 por ciento, con picos alcanzados entre octubre y noviembre del año pasado, cercanos al 86 por ciento.

“Es un escenario de marcada paridad –concluyó Vilker-. Lo más claro es cómo se está ordenando la interna en Juntos, por supuesto que todos sabemos que en los últimos días las cosas se acomodan y los indecisos advienen al principio de realidad y finalmente tienen que optar, pero más allá de eso se ven posicionamientos parejos”.