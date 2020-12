COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, se refirió a la media sanción que obtuvo este viernes por la mañana el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en la Cámara de Diputados. La iniciativa se aprobó con 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones y ahora deberá tratarse en el Senado, donde se esperan números más ajustados, con una definición voto a voto.

"Es un gran día para la salud pública, todo lo que sirva para garantizar derechos es algo que siempre vamos a abalar y apoyar", dijo el ministro y remarcó: "Es un día día que marca un crecimiento para la sociedad".

En este marco, recordó que "en Chubut tenemos una legislación que nos permite garantizar la Interrupción Legal del Embarazo de hace ya 10 años, pero desde Nación y mirando la cobertura y el paraguas que necesitan los profesionales y quienes llevan adelante los procedimientos, es algo muy bueno, porque permitirá trabajar de otra manera".

En diálogo con La Cien Punto Uno, Puratich también habló sobre el debate que se viene en el Senado y dijo: "Ahí es distinto porque algunos senadores no acompañan la garantías de derechos y eso no está bien. Uno tiene que desprenderse de todas sus ideologías y creencias cuando de derechos se habla".

"Cada uno tiene sus ideologías y creencias y son todas respetables, pero hay que dejarlas de lado cuando se debate un derecho primordial para la salud", aseguró. "Ojalá que los senadores entiendan esto y avancen a favor".

Respecto a los votos en contra de los legisladores chubutenses Rosa Muñóz e Ignacio Torres, opinó: "Hay personas que piensan que las creencias o las banderas políticas están sobre las decisiones generales y eso es muy difícil de cambiar. Me parece que es no entender la función pública. Uno tiene que trabajar en la garantía de derechos".

"Me sorprende que ambos hayan tomado esta decisión, sobre todo Nacho Torres que es joven. No está bueno que sus decisiones se basen en encuestas y no en convicciones. Uno debe creer en la garantía de derechos, no leer encuestas y ver cómo va a queda, si mejor o peor", finalizó.