Chubut Somos Todos ( Chusoto) avanza a paso firme en la renovación de los cargos partidarios. Y tal como anticipó ADNSUR días atrás, hay nombres que se rumoreaban que han comenzado a confirmarse de quienes buscarán reemplazar a Máximo Pérez Catan en la presidencia del partido. Uno de ellos es Fabián Puratich, actual ministro de Salud del Chubut, quien confirmó sus aspiraciones en las últimas horas.

“Estoy interesado en presidir Chubut Somos Todos, por qué no”, señaló el ex candidato a diputado nacional por Chubut Primero en diálogo con la Radio Chubut en las últimas horas. Y recordó : “soy de los primeros miembros del partido” que se inició con el ex gobernador fallecido en 2017, Mario Das Neves.

Puratich destacó la visión “humanística formidable” con la que nació el partido. “Eso no hay que perderlo, se debe recuperar; es una gran herramienta de trabajo y muchas veces hay que renovar los espacios de conducción para que se recupere esa energía y capacidad de trabajo que siempre se tuvo”, dijo.

Arcioni no descartó adelantar las elecciones en Chubut: "La decisión se tomará a principios del año que viene"

“Fue muy golpeado, y como estructura política entiendo que eso no es justo. Que se equivoquen las personas, no hace que los partidos sean lo mismo”, indicó en referencia a integrantes del ex gobierno de Mario Das Neves involucrados a causas de corrupción contra el Estado.

“Es una estructura que tiene un origen y un fin determinado que en algún momento no fue hacia donde todos queríamos. Si es necesario que yo sea parte y eso le sirve al partido, estoy dispuesto”, concluyó Puratich confirmando su aspiraciones con la mirada puesta en el próximo 26 de marzo, donde se elegirán las nuevas autoridades y con la posibilidad abierta de que sumen más postulantes ya que la lista aún no esta cerrada.