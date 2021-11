El Concejo Deliberante de Sarmiento declaró la emergencia sanitaria en la localidad chubutense tras denunciar falencias para la prestación correcta del servicio. "No tenemos médicos, vienen y se van enseguida, hay una ambulancia que no funciona, no sale porque no tiene cubiertas, el abandono es total, no hay insumos", dijo la concejal Mariela Selesky.

El ministro de Salud del Chubut, Fabián Puratich, respondió a los cuestionamientos que surgieron desde la ciudad de los lagos este martes en rueda de prensa en la Casa de Gobierno. “El tema de la ambulancia sólo salió por los medios", dijo y aclaró que "en Sarmiento, hay 3 ambulancias que están en funcionamiento".

Con respecto a la falta de personal, señaló que “hubo tres renuncias de médicos pero mañana (miércoles) se va a matricular otro médico que se va a incorporar el jueves. En realidad, fue una sola renuncia porque los otros 2 son médicos de Brasil que lograron revalidar sus títulos y que van a regresar a su país”, precisó.

Finalmente, agregó que "renunció un médico al que tenemos denunciado por ‘abandono de persona’ y salió a hacer una exposición pública" , pero más allá de eso "se garantizó todo el servicio de guardia del hospital”, aseguró el ministro provincial.