El ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, aseguró este miércoles en una entrevista televisiva que "sería un orgullo representar a Chubut en el Congreso" aunque admitió que no le ofrecieron una candidatura. "Me han llegado encuestas en la que aparezco, pero no me senté con nadie porque nadie me lo propuso", aclaró.

En declaraciones realizadas al programa "Sin Hilo" -que se transmitió en simultáneo por Canal 12 y ADNSUR- el funcionario reveló que fue tentado de otros espacios políticos pero "yo tengo una pertenencia".

Aseguró que es "leal al gobernador Mariano Arcioni porque me dio la oportunidad de ser ministro y por todo el respaldo que me ha dado. La lealtad es un valor que no se negocia".

Puratich recordó que del mismo modo que le fue fiel al exmandatario chubutense "Mario Das Neves -que fue mi mentor porque me dio la oportunidad de militar y llegar adonde estoy ahora- Arcioni confió en mí y soy leal a quien me dio la oportunidad”.

Señaló que "si llega el momento" y le piden ser candidato en las legislativas de este año "voy a ser un soldado. Donde mi pidieron que esté, yo estuve y traté de cumplir el mejor rol. Tenemos que pensar a la provincia como algo único y sin regionalismos”, señaló.

No obstante aclaró que "no habrá decisiones individuales sino que lo consultaré con mi equipo de trabajo".