RAWSON (ADNSUR) - El ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, brindó este sábado una conferencia de prensa en Casa de Gobierno junto al ministro de Gobierno, José Grazzini y el ministro de Seguridad, Federico Massoni. Puratich dio a conocer los detalles del parte oficial respecto a cómo está la provincia ante el avance de la Pandemia de Coronavirus.

"Al día de la fecha hay 225 casos positivos de Coronavirus en todo el país y 4 fallecidos", dijo y agregó que "entre el viernes y el sábado aparecieron 67 casos nuevos. De todos estos, hay 10 casos que se encuentran en investigación por no tener un nexo epidemiológico claro, por eso las sospechas de Nación es que hay circulación viral en conglomerado. No podemos decir que hay circulación libre del virus, por eso las medidas son más restrictivas".

"En Chubut hay 10 casos sospechosos con nexo epidemiológico, se sumo uno en Rawson y otro en Madryn respecto a los 8 del sábado. También figuran 2 casos por Infección Respiratoria Aguda Grave sin nexo epidemiológico. Además informó que "al día de hoy hay 995 personas aisladas a modo preventivo, de estos, la mayoría se encuentran en Comodoro luego le siguen Trelew y Puerto Madryn".

Asimismo en relación a la gente que llega vía aérea, sostuvo que "que es gente que primero se la controla en Buenos Aires, cuando llegan acá también y las indicaciones que se les dan es mantenerse en cuarentena en su domicilio por 14 días desde el día que arriban a la localidad, además de un número de teléfono para cualquier requerimiento que tengan: 0800- 222-CORO, preferimos que se comuniquen ahí antes que concurran a un nosocomio. En caso de que la persona no se pueda comunicar, debe concurrir con un barbijo para proteger al sistema sanitario" y agregó que "los hospitales ya hicieron la reestructuración como en Madryn y Comodoro con consultorios móviles. Estamos trabajando para ampliar la cantidad de equipamiento y camas para poder afrontar esta pandemia".

Seguimos pidiendo que sean responsables, que se queden en sus casas, para que el sistema de salud no se desborde porque no están preparados para afrontar una pandemia. También le pido a los proveedores de insumos de nuestra provincia que son los de protección para el personal de salud que sean responsables también, porque hemos recibimos aumentos de hasta el 3000% y a través de la secretaria de Trabajo hicimos las denuncias pertinentes, porque no se pueden aprovechar de esta situación que es una catástrofe en el mundo", aclaró el ministro.

En relación al testeo de COVID-19, comentó que "tenemos el equipamiento para llevar adelante los test en Trelew, Esquel, Madryn y Comodoro. La capacitación se hizo entre el viernes y el sábado por teleconferencia pero la dificultad está en que tienen que llegar los reactivos tienen que llegar al Institiuto Malbrán y estamos haciendo las gestiones para poder descentralizarlo para agilizar la situación".

Por último, llevó tranquilidad a la comunidad porque "uno tiene mucha ansiedad a ver si los casos sospechosos son negativos o positivos. Eso no va a cambiar nada lo que estamos haciendo, porque esas personas están en una situación especial de aislamiento y no están en contacto con nada ni tendrán su vida normal. Es un dato estadístico y no cambia el accionar médico que estamos llevando a cabo".

PRECIOS REMARCADOS

Por otro lado, el ministro de Gobierno, José Grazzini comentó que "estamos en contacto con todos los intendentes y las defensorías de consumidores para llevar adelante los revelamientos que hagan falta. Seremos muy severos en cuanto a las multas que apliquemos, para aquellos comerciantes que modifiquen los precios establecidos. Problemas de insumos y abastecimiento no habrá en la Provincia de Chubut, y estamos trabajando en el re abastecimiento de los pequeños comercios de barrios".

PEDIDO DE SOLIDARIDAD, RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO

Por otro lado, Grazzini manifestó que "llevamos varios días de cuarentena, el Gobernador pide solidaridad y compromiso. Vemos que en el caso de ayer, tuvimos que restringir la viabilidad de la gente, suena poco agradable pero nos vimos en la obligación de agravar esta medida, por la irresponsabilidad de muchos ciudadanos. Solicitamos paciencia apara aquellas familias que esperan el retorno de sus parientes, ya sea por vía terrestre o aérea". Hay que tener en cuenta que hay tres vuelos a Trelew y cuatro a Comodoro Rivadavia.

Por otro lado, "desde el Ministerio de Salud y el Colegio de Psicólogos se pondrá en funcionamiento un 0800 para los primeros pacientes de Coronavirus en la provincia para brindarles contención. El mensajes es que se queden todos en sus casas, porque Chubut lo quiere pero los quiere sanos", ultimó