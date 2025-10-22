Este domingo 26 de octubre, los ciudadanos de Puerto Madryn, Chubut, no solo tendrán la oportunidad de elegir a sus diputados nacionales y el referéndum sobre la eliminación de los fueros.

Sino que también enfrentarán una consulta que puede transformar la participación política local. Se trata de una modificación a la Carta Orgánica municipal que busca habilitar el derecho al voto para los adolescentes desde los 16 años en elecciones municipales, alineándose con lo que ya sucede a nivel nacional.

¿QUÉ SE VOTA EXACTAMENTE?

Los vecinos deberán responder una pregunta sencilla pero de gran impacto: si aprueban o no el voto para jóvenes de 16 años en la elección de intendente y concejales. La votación incluye dos opciones claras: “Sí apruebo el voto desde los 16 años” o “No apruebo el voto desde los 16 años”.

Actualmente, el voto para este grupo etario está permitido únicamente en elecciones nacionales, pero esta consulta podría ampliar ese derecho a nivel local, marcando un precedente significativo en la región. Así, Puerto Madryn se sumaría a otras localidades que ya dieron este paso, buscando fomentar la participación ciudadana desde edades tempranas.

LOS REQUISITOS ESPECÍFICOS

A diferencia del referéndum provincial, que puede tener diferentes parámetros, la aprobación de esta modificación a la Carta Orgánica requiere que al menos el 45% de los electores inscriptos en el padrón participe en la consulta para que el resultado sea válido. Este porcentaje es un requisito de quórum para garantizar que la decisión refleje una participación representativa.

Se estima que este umbral se cumplirá debido a que la consulta se realiza de manera simultánea con las elecciones nacionales y el referéndum sobre la eliminación de los fueros, que tienen carácter obligatorio. Esto implica que, además de decidir sobre diputados y fueros, los ciudadanos de Puerto Madryn emitirán su voto sobre esta cuestión local, en una jornada electoral histórica por la cantidad y relevancia de los temas a decidir.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

La ampliación del derecho al voto a los jóvenes de 16 años representa un cambio en la forma en que se entiende la participación política. Los defensores de la medida argumentan que acercar a los adolescentes a los procesos electorales fomenta la formación de ciudadanos comprometidos y responsables desde una edad temprana. Además, creen que los jóvenes están suficientemente informados y son capaces de tomar decisiones conscientes sobre el rumbo de su ciudad.

Por otro lado, quienes se oponen cuestionan si a esa edad se cuenta con la madurez necesaria para votar en cargos que pueden tener un impacto directo en la gestión municipal, además de expresar preocupaciones sobre la posible influencia de otros actores en la decisión de los jóvenes.

Si la reforma es aprobada, Puerto Madryn dará un paso importante al permitir que jóvenes de 16 años puedan votar en elecciones municipales, lo que implicará realizar cambios en los registros electorales, desarrollar campañas informativas específicas y trabajar para integrar a este nuevo grupo de votantes en la vida política local.

En caso de que la propuesta no alcance la mayoría necesaria o no cumpla con el quórum establecido, la Carta Orgánica mantendrá vigente el actual requisito de edad para votar en elecciones municipales, que es a partir de los 18 años.

Este domingo, la ciudadanía de Puerto Madryn tendrá en sus manos decisiones que definirán no solo su representación nacional, sino también aspectos clave de la vida política local. Votar sobre la eliminación de los fueros, elegir diputados y decidir sobre el voto juvenil municipal convierten esta elección en un momento histórico para la ciudad.