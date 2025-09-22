“Yo estoy cansado de discutir Cristina o Milei. Yo quiero discutir desarrollo”, afirmó este lunes el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, durante los festejos por el 103° aniversario de Aldea Beleiro, donde firmó acuerdos para viviendas, anunció la reconstrucción de la subcomisaría e inauguró el primer cajero automático de la localidad.

Esa búsqueda de una alternativa que se aleje de la polarización que reina en la política nacional se verá reflejada en la cumbre que realizarán en Chubut los gobernadores de “Provincias Unidas”, el espacio que reúne a mandatarios de distintos distritos del país. Según informó Canal 12, ese encuentro será realizado en la ciudad de Puerto Madryn, más precisamente en el Hotel Rayentray.

La reunión se llevará a cabo el 30 de septiembre y tendrá como eje central la discusión sobre el federalismo, el financiamiento a las provincias y el rol político del espacio de cara a las elecciones legislativas de octubre de 2025.

El frente está integrado por los mandatarios de Córdoba, Santa Fe, Jujuy, Santa Cruz y Chubut. Fue conformado en agosto de este año con el objetivo de consolidar una alternativa política que se diferencie tanto del oficialismo como del kirchnerismo y que se apoye en tres pilares: la defensa del interior productivo, el equilibrio fiscal y una agenda federalista.

La cita en Chubut adquiere especial relevancia en el marco de la tensión que generó el veto presidencial a la ley que establecía nuevas reglas para la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), luego rechazado por el Senado.

Los gobernadores remarcan que el frente no pretende convertirse en una fuerza testimonial, sino en un actor con capacidad real de incidir en la agenda nacional. En ese marco, el encuentro en Madryn será una foto clave de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, donde cada uno de los mandatarios competirá con espacios propios y no cerró alianzas con el oficialismo.

El lanzamiento del espacio y un primer encuentro en Córdoba

El lanzamiento de Provincias Unidas se concretó en agosto de este año, luego de una reunión realizada en la Casa de Chubut en Buenos Aires, con la presencia de Claudio Vidal (Santa Cruz), Ignacio Torres, Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) y Carlos Sadir (Jujuy).

Hace diez días, los mandatarios volvieron a encontrarse en la Exposición Rural de Río Cuarto, donde buscaron posicionarse como alternativa al gobierno de Javier Milei y al kirchnerismo al convocar a “mirar hacia el futuro”.

“El kirchnerismo no es la alternativa y el modelo actual se supera trabajando sobre lo que se hizo correctamente: cuidado del equilibrio fiscal y del gasto público”, expresó Pullaro durante el acto del que formaron parte sus pares Llaryora, Sadir y Gustavo Valdés (Corrientes), quien se sumó al espacio tras su contundente triunfo electoral. No estuvieron presentes Torres y Vidal, quienes informaron que no participaron del encuentro por cuestiones de agenda.

Desde Río Cuarto, Pullaro señaló que el frente que integran los gobernadores busca consolidarse como un proyecto alterno al que propone el sector del peronismo que se referencia en la ex presidenta Cristina Kirchner. “No tenemos que volver atrás. El kirchnerismo no vuelve más al gobierno. Provincias Unidas es un proyecto que mira al futuro con el campo, las industrias, el litio, el petróleo y el gas”, sostuvo.

En esa línea, remarcó que ese espacio “no es ideológico, sino de gestión” y que se organiza alrededor de la producción y el desarrollo regional. “Nos unimos detrás del campo, la industria, los puertos, los aeropuertos, el litio, el petróleo y el gas. Todo eso lo tienen las provincias del interior productivo y queremos que sea el motor de la Argentina que viene”, expresó.