RAWSON (ADNSUR) - El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, brindó este viernes una rueda de prensa sobre los alcances de las reuniones mantenidas en Buenos Aires con diversos funcionarios nacionales. En ese sentido, el mandatario provincial indicó que “mantuvimos reuniones con los ministros del Interior y de Obras Públicas, y el Director de Vialidad Nacional. En principio dialogamos sobre lo que venimos trabajando en forma conjunta con Nación, y continuando con el Plan de Reestructuración del Estado, que vamos a presentar la semana que viene”.

“También nos pusimos a disposición, analizando las alternativas en cuanto a la realidad financiera que debemos afrontar de acá en más. El objetivo del Plan de Reestructuración es reordenar y optimizar recursos del Estado, algunos temas seguramente deberán pasar por Legislatura y veremos si llamamos a sesión extraordinaria o van a tratarse en la primera sesión del periodo ordinario”, comentó el Gobernador.

Asimismo, Arcioni remarcó que “con esta reestructuración la Ley de Ministerios no se toca en absoluto, pasa por reformas estructurales que van a servir para poder optimizar el recurso y destinarlo a donde tiene que ir, generando una agencia de recaudación”.

Doble Trocha Trelew- Puerto Madryn

Sobre la obra de en la Doble Trocha que une las ciudades de Trelew y Puerto Madryn, Arcioni señaló que “hicimos el planteo tanto a Vialidad como Infraestructura y al Ministro del Interior. La obra está parada y abandonada por la empresa, a la cual no se le pagaba desde abril. Ya están trabajando desde el Gobierno Nacional abocados al 100% para dar una respuesta”.

“Es otro incumplimiento del anterior Gobierno Nacional y son las consecuencias que estamos sufriendo, pero estamos trabajando para poder solucionarlo. Ayer el planteo fue categórico y estuvimos acompañados por nuestro Ministro de Infraestructura y el Presidente de Vialidad Provincial, quienes están trabajando para dar una solución inmediata al respecto”, puntualizó.

Pago de haberes

Por otra parte, el Gobernador Arcioni informó, tal como anticipó ADNSUR, que “estuvimos conversando con el Ministro de Economía, que estuvo en Buenos Aires, y estamos trabajando para cumplir con el cronograma a partir de la semana próxima. En principio se correría una semana”.

“La 5.001 no se va a modificar”

Consultado por la prensa, el mandatario provincial, manifestó que “estamos trabajando en un Plan de Desarrollo de la Provincia, pero hay que dejar bien en claro que no queremos minería que contamine, ni que sea con cianuro, y sobre todo en Cordillera”.

“La Comarca de Los Andes ya tiene un Plan de Desarrollo como es el turismo y entendemos que cuidar nuestros recursos naturales es nuestro objetivo y obligación como funcionarios. Tal vez hubo una mala interpretación a través de las redes sociales, pero la Ley 5.001 no se va a modificar bajo ningún punto de vista”, ratifico Arcioni y agregó: “Que quede totalmente descartado, no queremos fantasmas ni terrorismo al respecto, porque no le hace bien a la comunidad en su conjunto”.