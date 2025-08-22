Prohibieron a Diego Spagnuolo salir del país en la causa por los audios de la ANDIS

El juez federal Sebastián Casanello resolvió este jueves prohibir la salida del país de los cinco imputados en la investigación que involucra al ex director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo.

La decisión se tomó tras un pedido del fiscal Franco Picardi y fue comunicada a Migraciones para impedir que los acusados puedan evadir la acción judicial.

La causa se originó a partir de la filtración de audios atribuidos a Spagnuolo, en los que se lo escucha mantener conversaciones que podrían vincularlo con maniobras irregulares en torno a la gestión de la agencia. Esos registros son ahora parte central de la investigación que avanza en los tribunales de Comodoro Py.

La medida cautelar alcanza no solo a Spagnuolo, sino también a los tres hermanos dueños de la droguería Suizo Argentina, una de las firmas señaladas en la causa, y a Daniel Garbellini, otro ex funcionario de la agencia que también enfrenta imputaciones. Este último fue allanado en las últimas horas en el marco de la pesquisa.

Los investigadores sostienen que los audios podrían dar cuenta de posibles negociaciones incompatibles con la función pública y presuntas irregularidades en contrataciones vinculadas al área de discapacidad. Por esa razón, el fiscal Picardi solicitó la prohibición de salida del país como una manera de garantizar la presencia de los imputados en la etapa de instrucción y evitar cualquier intento de fuga.

El juez Casanello hizo lugar al planteo y dictó la restricción migratoria, una decisión que suele aplicarse en procesos penales donde se presume riesgo procesal. De esta manera, los cinco imputados no podrán abandonar el territorio argentino mientras continúe la investigación.

Además de la prohibición de salida, el expediente contempla otras medidas de prueba, como peritajes sobre los audios, análisis de comunicaciones y documentación contable de la Agencia Nacional de Discapacidad. También se ordenaron allanamientos a oficinas y domicilios vinculados a los sospechosos, en busca de elementos que respalden las hipótesis de la fiscalía.

El caso generó fuerte repercusión política debido a que Spagnuolo estuvo al frente de la ANDIS hasta hace poco y su renuncia coincidió con la publicación de los audios que lo comprometen. Desde el entorno del ex funcionario aseguran que las grabaciones fueron sacadas de contexto y niegan que exista delito.

Los hermanos de la droguería Suizo Argentina, en tanto, aún no hicieron declaraciones públicas sobre el avance de la causa. La firma es una de las proveedoras más relevantes en el rubro farmacéutico y su nombre aparece en la investigación como beneficiaria de supuestas gestiones irregulares en contrataciones.

En paralelo, la defensa de los imputados analiza presentar recursos contra las medidas dispuestas por el magistrado, aunque por el momento la prohibición de salida del país seguirá vigente. El expediente continuará bajo la órbita del juez Casanello y el fiscal Picardi, quienes definirán en los próximos días nuevas medidas de prueba para avanzar en la etapa de instrucción.