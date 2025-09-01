La Justicia ordenó este lunes el cese de la difusión de los audios que registraron conversaciones de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente, dentro de la Casa Rosada.

La información fue difundida por el vocero presidencial, Manuel Adorni. “La Justicia ordenó el cese inmediato de la difusión de los audios grabados ilegalmente a Karina Milei en Casa Rosada. Reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión”, detalló el funcionario, con una copia de la resolución del juez Alejandro Patricio Maraniello.

Poco antes de la resolución judicial, el Gobierno Nacional denunció ante la Justicia Federal “una operación de inteligencia ilegal” tras la difusión de los audios en la que se la escucha a la secretaria general de la Presidencia.

La reacción de Adorni tras los audios filtrados de Karina Milei: “Un escándalo sin precedentes”

Así lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de su cuenta de X. “El Gobierno denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral”, sostuvo.

En la misma línea, amplió: “Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”.

LA RESPUESTA DEL MEDIO QUE PUBLICÓ LOS AUDIOS

Carnaval, el canal de streaming donde se publicaron por primera vez los audios de Karina Milei, respondió a la noticia publicada por Adorni sobre la decisión judicial que ordenó el cese de la difusión de esos archivos.

Filtraron un audio de Karina Milei: “No podemos entrar en la pelea entre nosotros”

“El Gobierno de Javier Milei busca silenciar al periodismo que investiga y cuenta la verdad de lo que les pasa a los argentinos y argentinas. Mauro Federico reafirmó la decisión de las autoridades y el equipo de Carnaval Stream de seguir haciendo periodismo”, afirmaron en sus redes sociales.