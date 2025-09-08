Tras la dura derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei decidió este lunes conformar una “mesa política” y convocar a los gobernadores para mantener un “diálogo federal”.

Las medidas fueron anunciadas por el vocero presidencial, Manuel Adorni. “El Presidente de la Nación tomó la decisión de conformar una mesa política nacional. La misma será presidida por él y estará conformada por: Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y yo”, anunció el funcionario.

Por otro lado, agregó: “El Presidente de la Nación también instruyó al Jefe de Gabinete de Ministros a convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores. Asimismo, la mesa política de la Provincia de Buenos Aires se ampliará en virtud de la representatividad de quienes conforman el espacio provincial”.

La picante pregunta de Santi Maratea que incomodó a Mirtha Legrand: “No te voy a contestar..."

El primer dato que llama la atención sobre el anuncio de Adorni es la presencia de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, en la mesa política. Su nombre había quedado vinculado a los últimos escándalos que golpearon al Gobierno, con filtraciones de audios y denuncias sobre presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

En los hechos investigados tras la difusión de los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, se señala a “Lule” Memen como uno de los protagonistas del supuesto entramado de corrupción. “Lule”, hombre de confianza de Karina Milei, también está directamente vinculado al presidente de la Cámara de Diputados.