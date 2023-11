Presupuesto y tributaria 2024: “No escuché objeción de concejales oficialistas”

El intendente electo desestimó los rumores sobre una posible negativa en el bloque oficialista a dar aprobación a los proyectos de presupuesto 2024 y la ordenanza tributaria anual, que contempla una actualización promedio del 150% sobre los principales impuestos municipales.

“Tengo entendido que los concejales del oficialismo lo van a aprobar, no he escuchado todavía que hayan puesto objeción a los proyectos enviados por el Ejecutivo. Es un proyecto que fue charlado con todos los concejales, hubo plenarios con los secretarios y no escuché objeción a lo propuesto por el Ejecutivo”, indicó.

Recordó además que el 7 de diciembre se realizará la audiencia pública, en la que los vecinos podrán dar su opinión sobre ambas iniciativas, al tiempo que coincidió con parte de la crítica de la oposición, que había cuestionado que se prevea para el mismo día, en horas de la tarde, para el tratamiento en segunda lectura, sin tiempo para analizar ni incorporar algunas de las observaciones de los vecinos.

“Sí, yo creo que en cierta forma este planteo tiene razón, pero los tiempos apremian y verán ellos, porque eso es una cuestión del cuerpo de concejales, para definir si lo tratan en esa sesión o lo difieren, pero ya es una, es una potestad del presidente del Concejo”, aclaró."TODO ES INCIERTO HASTA NO NO CONOCER LAS MEDIDAS DE MILEI".

Finalmente, ante la consulta de si preocupa que la recaudación municipal puede caer el año próximo, ante la actualización tributaria del 150% y en algunos casos por encima de ese monto, respondió: “Hasta no saber cuáles van a ser las medidas concretas del futuro gobierno nacional, realmente lo que se apruebe tanto en la tributaria como en el presupuesto es algo incierto, porque si yo me guío por lo que escuché del presidente electo, donde dice que va a haber una ‘estanflación’, con estancamiento de la economía y una inflación mayor a la actual, realmente no sabemos dónde vamos a quedar”.

En relación al tema, recordó que la tributaria del 2023 “se aprobó en diciembre de 2022 y quedó fija, pero hasta diciembre de este año se licuó y está casi en 60 puntos por debajo de la inflación. Y si Nación decide cortar los subsidios al transporte público, vamos a estar en un problema grande. Pero yo estoy convencido de que la ciudad en su conjunto ha podido capear otras crisis y hemos salido adelante, porque somos una de las ciudades más pujantes y fuertes de esta Patagonia. Vamos a trabajar con austeridad, con eficiencia para que esto suceda y con una participación más global, a través del Consejo Económico Social, que hemos anunciado con Maxi Sampaoli y que no fue solamente una frase de campaña, sino que va a ser un hecho en la gestión”.