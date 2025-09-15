Presupuesto 2026: Milei habla en vivo en cadena nacional

El presidente Javier Milei dará a conocer este lunes a las 21:00, mediante una cadena nacional, los principales lineamientos del Presupuesto 2026.

Se trata de la segunda vez que el mandatario se pone al frente de la presentación de la denominada “ley de leyes”, pieza central de la política fiscal de su gobierno.

“La Libertad Avanza o Argentina retrocede”, aseguró Milei tras la primera reunión de la mesa política

El mensaje ya fue grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada entre las 17:00 y las 18:00. Según trascendió, Milei estuvo solo frente a cámara, en un discurso que rondará los 20 minutos y que tendrá como ejes la defensa del déficit cero y la ratificación de los objetivos de ajuste que impulsa su administración.

Si bien la filmación se realizó de manera individual, en Balcarce 50 también estuvieron presentes el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; el vocero presidencial, Manuel Adorni; y el consultor político Santiago Caputo, quien colaboró en la redacción del texto . En paralelo, se encontraba el diputado José Luis Espert, titular de la comisión de Presupuesto en la Cámara baja.

El video con el que Milei presentó a Maira Frías, candidata de LLA en Chubut

El documento final fue delineado en la Quinta de Olivos durante el fin de semana y pulido en las últimas horas por el círculo más cercano al mandatario. La estrategia busca, además de presentar los números proyectados, enviar un mensaje político de firmeza en la disciplina fiscal y mostrar unidad dentro del oficialismo en la previa al debate parlamentario.

El Gobierno espera que, a diferencia del año pasado, el Congreso pueda dar curso a la aprobación de la iniciativa. En 2024, la primera presentación de Milei fue rechazada y el Ejecutivo se vio obligado a prorrogar el Presupuesto 2022, el último sancionado por ambas Cámaras durante la gestión de Alberto Fernández. Esa situación derivó en un esquema engorroso de extensiones trimestrales que el oficialismo pretende evitar este año.

Es falso que la figura de Milei en estas fotos de reuniones de gobierno sea la misma

La apuesta de Milei es que el Presupuesto 2026 logre consolidar la regla del déficit cero, incorporada como un pilar de su programa económico desde el inicio de su gestión. Para el Ejecutivo, contar con un marco aprobado por el Congreso permitiría dar previsibilidad a las cuentas públicas y blindar las metas fiscales de eventuales vaivenes políticos.

La jornada en Casa Rosada comenzó temprano, con la realización de la segunda mesa política nacional encabezada por Milei. Desde las 9:30 se reunieron figuras clave de La Libertad Avanza, entre ellas la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el presidente de Diputados, Martín Menem; y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien se sumó una hora más tarde por cuestiones médicas.

Aseguran que la gestión de Javier Milei “atraviesa la mayor crisis de su presidencia”

El encuentro sirvió para ajustar la estrategia electoral de cara a octubre. Allí se definieron próximas giras del mandatario por distintas provincias con el objetivo de fortalecer los armados locales y apuntalar las listas legislativas de La Libertad Avanza.

Finalizada la transmisión de esta noche, Milei tiene previsto viajar a Paraguay para participar de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), donde también mantendrá un encuentro bilateral con el presidente local, Santiago Peña.

Milei reactivó la mesa política nacional y tomó juramento a Lisandro Catalán como ministro del Interior

El presidente Javier Milei cumplió este lunes una agenda marcada por la política y la gestión. Desde temprano, reactivó la mesa política nacional en Casa Rosada para analizar el rumbo de su gobierno después del traspié electoral en la provincia de Buenos Aires, tomó juramento al flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, y cerró la jornada con la grabación de la cadena nacional que se emitirá en horario central con la presentación del Presupuesto 2026.

Oficializaron la designación de Lisandro Catalán y restablecieron el Ministerio del Interior

El mandatario llegó a Balcarce 50 a las 08:50 y poco después comenzó a recibir a los integrantes de la mesa política que había quedado relegada y que volvió a funcionar con el objetivo de ordenar la estrategia de campaña hacia las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. Según fuentes oficiales, el encuentro buscó dejar atrás los errores de coordinación que derivaron en el triunfo de Fuerza Patria en territorio bonaerense.

La reunión se inició a las 09:30 en el despacho presidencial y se extendió por dos horas. Participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el vocero presidencial, Manuel Adorni; y el asesor Santiago Caputo, figura clave en la comunicación oficialista. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se sumó más tarde, a las 10:30, luego de cumplir con un turno médico.

Sin Torres, los gobernadores de Provincias Unidas aseguraron que el espacio busca ser “el motor de la Argentina que viene”

En ese marco se discutieron los principales lineamientos de gestión y los próximos pasos de la campaña, con foco en el Congreso y en los armados provinciales de La Libertad Avanza. La mesa política, según señalaron allegados al Presidente, funcionará como un ámbito de coordinación permanente en la recta final hacia los comicios.

La otra novedad de la jornada estuvo vinculada a la reorganización del Gabinete. Minutos después de las 09:20 ingresó a Casa de Gobierno Lisandro Catalán, dirigente de confianza de Milei, quien aguardó la ceremonia de asunción. La jura se concretó a las 11:30 en el Salón Norte, en un acto breve pero significativo, con la presencia de familiares y amigos.

Javier Milei vetó por completo la Ley de Financiamiento Universitario y recomposición salarial docente

La designación de Catalán estuvo precedida por la decisión del Ejecutivo de crear el Ministerio del Interior a través del DNU 658/2025, publicado este mismo lunes en el Boletín Oficial. Luego, mediante el decreto 672/2025, se formalizó su nombramiento al frente de la nueva cartera, que tendrá entre sus ejes centrales el vínculo directo con los gobernadores.

Tras asumir, el funcionario señaló ante la prensa que la creación del ministerio responde a una “decisión del Presidente de jerarquizar el diálogo con las provincias”, y aseguró que se trabajará en construir “una relación más fluida” con los mandatarios provinciales para “corregir lo que haya que corregir”. Milei vetó la ley que distribuía automáticamente los ATN entre las provincias

El cierre de la agenda estuvo marcado por la grabación del mensaje presidencial en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Durante unos 20 minutos, Milei defendió el déficit cero como base de su política económica y detalló los puntos centrales del Presupuesto 2026, proyecto que buscará aprobación en el Congreso tras el fracaso del año pasado. El discurso se transmitirá esta noche en cadena nacional.