RAWSON (ADNSUR) - Dos abogados de Comodoro presentaron en las últimas horas en la Legislatura provincial un pedido de juicio político contra el ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni.

El escrito al que accedió ADNSUR, firmado por los abogados de Comodoro Gastón Adán Bordier y Cynthia Tamara Castro, fue ingresado este jueves a media mañana a la Legislatura y denuncia al ministro por "mal desempeño, incumplimiento de los deberes a su cargo, comisión de delitos constitucionales y comunes", solicitando el juicio político del ministro Massoni.

Según menciona el texto, el ministro habría impartido "órdenes ilegales a la Policía de la Provincia" incurriendo en "la violación de derechos y garantías de la población en general". También se lo acusa de "arbitrar detenciones sin orden de autoridad judicial competente, por atribuirse facultades extraordinarias que exceden su función, como lo es arrogarse funciones legislativas y emitir normas con alcance para toda la población chubutense, usurpando funciones propias del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en cabeza del Órgano Gobernador, entre otras que se investigarán por parte de la correspondiente comisión investigadora".

"El covid-29 y la pandemia no dependen de la arbitrariedad de un ministro; no crean que mientras tal o cual funcionario maneje a la fuerza policial no tendremos brotes de covid-19", expresa el texto presentado, que recuerda además que "en el hábeas corpus se ordenó el cese inmediato de todas las resoluciones del ministro".