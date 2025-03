Preocupa la alta distracción de estudiantes por el celular en las aulas: ¿qué pasó con el proyecto de ley para regular su uso en Chubut?

El debate sobre el uso de teléfonos celulares en las escuelas argentinas ha cobrado mayor relevancia tras la difusión de un informe de la ONG Argentinos por la Educación, que sitúa al país con el índice más alto de distracción por el uso de estos dispositivos entre 80 países evaluados en las pruebas PISA.

Según el informe, Argentina presenta un 64% de distracción en el aula por el uso de celulares, superando ampliamente el promedio de los países de la OCDE.

“Más de la mitad de los estudiantes argentinos de 15 años (54%) declaran que se distraen con dispositivos digitales propios (celulares, aplicaciones, sitios web, entre otros) en las clases de Matemática -sostiene el informe-. El 46% afirma que se distrae por el uso que hacen otros compañeros. Ambos porcentajes son los más altos de los 80 países que participaron en las últimas pruebas PISA”.

El trabajo se denomina “Celular en el aula: uso, distracción y aprendizajes”, del Observatorio de Argentinos por la Educación, con autoría de Andrea Goldin (CONICET y Laboratorio de Neurociencia, Universidad Torcuato Di Tella), María Sol Alzú y Leyre Sáenz Guillén (Observatorio de Argentinos por la Educación).

Los resultados de PISA muestran una relación negativa entre la distracción por el uso de dispositivos digitales en clase y el desempeño en Matemática: los países con más estudiantes distraídos tienden a obtener puntajes más bajos.

Argentina (54%), Uruguay (52%) y Chile (51%) tienen los niveles más altos de distracción y desempeños relativamente bajos, mientras que Japón (5%) y Corea del Sur (9%) presentan baja distracción y altos puntajes en Matemática.

Los autores explican que hay factores como la regulación del uso de la tecnología, las estrategias pedagógicas y el nivel socioeconómico de los estudiantes que pueden influir en esta relación.

En este contexto, el diputado provincial de Chubut, Juan Horacio Pais, ha reactivado su proyecto de ley para regular el uso de celulares en las aulas de la provincia.

PROPUESTA DE REGULACIÓN EN ESPERA Y DATOS ALARMANTES

En diálogo con Actualidad 2.0, el diputado Pais expresó su preocupación por los resultados del informe y lamentó que su proyecto, presentado hace meses, aún no haya sido tratado en la Comisión de Educación de la Legislatura provincial. "El oficialismo no se ha dignado a tratarlo", señaló el legislador, quien impulsa la iniciativa basándose en informes de la UNESCO, que vinculan la regulación del uso de celulares con una mejora en el rendimiento académico.

Pais enfatizó que la distracción causada por los celulares, incluso por periodos cortos, tiene un impacto significativo en la capacidad de concentración de los estudiantes. "Estudios especializados estiman que una distracción de 15 ó 20 segundos cuesta aproximadamente 20 minutos en que el alumno pueda recuperar la concentración", advirtió.

El proyecto de ley de Pais propone prohibir el uso de celulares en el nivel inicial y primario, salvo en actividades específicas relacionadas con la tecnología. En el nivel secundario, se permitiría el uso de dispositivos únicamente como herramientas de apoyo pedagógico. La iniciativa también contempla excepciones para estudiantes con necesidades especiales o prescripción médica.

Además de mejorar el rendimiento académico, el diputado resaltó que la regulación del uso de celulares en las escuelas podría tener un impacto positivo en la socialización de los estudiantes y en la prevención del ciberacoso. "Los estudios dan cuenta de que en los lugares donde se empezó a regular esto empezó a dar más conciencia de lo que es el cyberbullying y disminuyó notablemente", afirmó.

Pais reconoció que su propuesta ha generado debate en la Legislatura, con algunos legisladores que argumentan que la regulación del uso de celulares es responsabilidad de cada docente. Sin embargo, el diputado insistió en la necesidad de una política clara y uniforme para todas las escuelas de la provincia. "Una cosa es que un docente pueda hacerlo y otra cosa es definir una política, una norma de orden público que deben respetar todos los docentes", remarcó.

El legislador anunció que insistirá en el tratamiento de su proyecto en el próximo período de sesiones y que solicitará públicamente la opinión del Ministerio de Educación de la provincia sobre el tema. "Le estamos haciendo daño a las futuras generaciones si no regulamos esto", sentenció Pais.

LA MIRADA DESDE LA PSICOLOGIA: EL DESAFÍO DE ENSEÑAR A CONVIVIR ALGUNAS HORAS SIN EL CELULAR

Para el licenciado Sebastián Núñez, el celular, más que un aparato tecnológico, se transforma “en una parte de nuestro cuerpo”, al referir que si esto pasa con los adultos, mucho más con los nativos digitales, nacidos desde 2010 en adelante.

“Es como si nos olvidáramos un riñón cuando salimos sin él, algo que el capitalismo moderno ha logrado convertir en una necesidad”, refirió el coordinador del Área externa de Salud Mental del hospital Regional.

“Para los chicos que han nacido con el celular como algo nativo, es difícil imaginar un mundo previo a la comunicación constante y el acceso ilimitado a la información y al entretenimiento. Esto está construyendo una subjetividad muy diferente a la que muchos adultos hemos vivido. Antes, los jóvenes encontraban placer en actividades como aprender a tocar un instrumento o practicar deportes. Ahora, el celular les permite acceder a gratificaciones instantáneas y realidades donde todo parece posible, aunque a veces de forma mediada y artificial”, indicó, en el mismo espacio por radio Del Mar.

Núñez opinó que las regulaciones actuales no están alcanzando a abordar el problema. “Si bien la intención inicial de sumar el celular como una herramienta de aprendizaje era interesante, en la práctica vemos que muchos chicos se distraen, no interactúan y están en otra cosa. Incluso durante los recreos, cada uno está absorto en su celular, en lugar de jugar o socializar. La tendencia es hacia la individualización y la búsqueda de un placer personal mediado por algoritmos, donde el otro no es necesario”.

Sin embargo, consideró que es un desafío introducir regulaciones estrictas, “especialmente para los nativos digitales, para quienes el celular es casi una extensión de su ser. Sin embargo, cada vez encontramos más adolescentes que experimentan ansiedad al enfrentarse a situaciones no reguladas, donde deben interactuar con otros sin la mediación de la tecnología. Creo que sería buena idea evaluar el impacto de eliminar los elementos electrónicos en las aulas”.

Mientras tanto, indicó, aparecen emergentes como la ludopatía y el aumento de ciertas formas de violencia, como el ciberbullying, que dejan marcas indelebles en las víctimas.

“Casi que se convierte en un contenido de aprendizaje el enseñar a vivir algunas horas sin el celular -concluyó-. Es muy difícil, pero necesario. La tendencia es que los jóvenes vuelven todo el tiempo al celular, porque el mundo pasa por ahí. El desafío es que el mundo no pase solo por un aparato”.