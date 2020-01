CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - El Gobierno relanzó este martes el programa “Precios cuidados” que incluirá 310 productos -de los cuales solo 70 son de la versión anterior del plan-, con predominancia de primeras marcas y una aplicación para que el ciudadano pueda controlar su cumplimiento.

Según informaron en conferencia de prensa el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, el programa se renueva por un año, con revisiones trimestrales, con 312 productos, frente a los más de 500 que existían hasta ahora. De ese número, sólo dos son importados: el atún y el protector solar, que no se fabrican en la Argentina.

“Queremos que los productos se encuentren en las góndolas y recomponer el bolsillo de los argentinos”, dijo Cafiero, al iniciar la rueda de prensa. Expresó que el nuevo programa tiene “cambios sustanciales” en relación al de la gestión de Mauricio Macri. “Lo que hicimos fue desarmarlo y armarlo nuevamente con otro sentido”, dijo.

Kulfas, en tanto, habló de negociaciones “muy intensas” con los distintos sectores para el relanzamiento, tanto con los supermercados como con los fabricantes de alimentos. “Hubo un diálogo franco y sincero”, dijo, además de remarcar que “el programa apunta a recuperar referencias de precios claras” y a “fortalecer el consumo de los argentinos”.

“Hay un esfuerzo desde el Estado por inyectar unos $ 100.000 millones en la economía, esfuerzo que habría quedado en la nada si los precios se adaptaban a la nueva realidad”, aseguró el ministro, quien agregó que el programa tendrá mayor difusión, mayor sentido de pertenencia, y que habrá una nueva app a partir de la cual los consumidores podrá revisar los 312 precios, controlar, denunciar y hasta interactuar.

Con respecto a los productos, la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, destacó que el programa vuelve a tener a las tres principales marcas de pañales, en todos sus formatos, marcas de lácteos y “se reincorporó la lavandina que es un producto fundamental”, dijo.

“Volvió la Coca Cola. Es el consumo masivo en la Argentina. Después puede haber otras también. Simplemente reflejamos el consumo que tienen hoy las familias. Si alguien quiere consumir otra bebida cola, lo que va a tener es la referencia de este precio”, destacó la funcionaria.

Detalles del programa

Del total de ítems que formarán parte del nuevo “Precios cuidados”, 70 ya eran parte, y se agregan 240, por lo que fueron muchos los que quedaron afuera. Los que ya estaban seguirán con un aumento promedio del 9%, mientras que la mayoría de los nuevos mantendrán el valor actual de mercado, que en el caso de las categorías básicas, excepto la leche fluida, ya había tenido una suba de hasta 10% por la reimplantación del IVA.

Pero también hay bajas de precio en los productos que ingresan al programa. Y en algunos casos, de hasta 32%, como es el caso del desodorante femenino. También redujeron su valor 16% las toallas femeninas; 13% promedio los pañales y el café, que ingresa a “Precios cuidados” con una reducción de entre 15% y 20%. Durante la conferencia, Español agregó que también bajaron 30% los productos para el pelo; entre 10% y 15% algunas variedades de galletitas dulces y también se redujo el valor de la manteca. En el neto, el programa se relanza con una baja promedio de 8%, recalcó Kulfas.

La secretaria de Comercio enfatizó que muchas compañías se dieron cuenta de que si estaban en el programa podían vender más y recuperar así los márgenes que perdían por precio.

Kulfas, Cafiero y Español remarcaron que se trata de una recuperación del programa "Precios Cuidados" y que lo que busca es volver a tener precios de referencia del consumo de los argentinos

Si bien la lista ya estará vigente a partir de mañana, desde la cartera que preside Kulfas aseguraron que para que esté funcionando perfectamente puede llevar entre 7 a 10 días. Los mecanismos de control serán: la herramienta Precios Claros; los inspectores de la propia secretaría de Comercio y las páginas webs de las propias cadenas de supermercados.

A su vez, se está terminando de diseñar la nueva app para el celular del programa, en la que además de revisar precios y ubicar dónde están los productos mediante una geolocalización, como también existe en “Precios Claros”, los consumidores podrán interactuar y generar así una comunidad, desde la cual podrá calificarse el funcionamiento del plan.

“Pudimos trabajar muy bien con las empresas. Es un acuerdo voluntario al que llegamos con ellas y hablamos de recuperación del programa porque se había desvirtuado completamente. Era más una plataforma de lanzamiento de nuevos productos de las compañías que una referencia de precios. Había mala señalización y había productos con formatos que no eran consumidos por la gente. Eso quisimos revertir”, aseguró Español, quien añadió que también será diferente el hecho de que no podrán cambiar los ítems por un año, a diferencia de lo que sucedía antes, que se modificaban permanentemente los productos y no había una clara referencia de precio.

