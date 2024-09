Televisión Mirtha Legrand sorprendió a todos en su "mesaza" al hablar del vínculo de la periodista Viviana Canosa con el ex presidente Fernández Mientras su invitada Mercedes Ninci contaba situaciones de celos que vivió Fabiola Yánez y mencionó a la periodista, Mirtha fue contundente al referirse a la relación de la ex conductora de La Nación + con el ex mandatario. Mirá la reacción de Horacio Cabak, L-Gante y Florencia Raggi.