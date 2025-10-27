El intendente Othar Macharashvili pidió la renuncia de todos sus colaboradores para dejar afuera a quienes “juegan” para su antecesor en el cargo. Aunque la novedad se dejó trascender el lunes, el pedido había sido formulado el viernes, previo al desenlace de las elecciones del 26 de octubre.

En reunión con todo el gabinete, Macharashvili pidió a sus colaboradores que pusieran sus renuncias a disposición, con la firma al pie. Durante la reunión de gabinete, se definió además comenzar a delinear la candidatura de Maximiliano Sampaoli como sucesor de Othar Macharashvili para las elecciones de 2027.

La decisión tiene que ver con desconfianzas que fueron creciendo en el último tiempo, según se comentó en pasillos de Moreno 815, en particular hacia quienes identificó como funcionarios que están trabajando activamente para Juan Pablo Luque.

Macharashvili votó y consideró que la jornada terminará con un buen resultado para el Justicialismo

Dentro de ese microclima de colaboradores, las molestias estarían enfocadas en al menos dos de los funcionarios. Uno de ellos es el presidente de Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco. Y el otro es el responsable de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, a quien ya algunos señalan como “el candidato de Juan Pablo en 2027” para la intendencia, sobre la base de una hipotética candidatura a la gobernación del propio Luque.

Por lo pronto, son los nombres que Macharashvili tiene en evaluación, aunque quienes dialogan con él a diario no descartaron que se sumen otros.

El resultado de Luque y el efecto en Macharashvili

Además del planteo previo al fin de semana, el intendente se siente fortalecido tras el resultado de las elecciones del domingo, en las que la libertaria Maira Frías se alzó con el primer lugar, relegando al segundo a Luque y dejando sin banca a Ana Clara Romero.

Para Macharashvili, los números le resultan positivos. Si antes de la elección se creía que un triunfo claro de Luque le hubiera dado plafón para condicionar al actual intendente, pensando en la proyección hacia 2027.

Ahora, en cambio, con la pérdida de 24.000 votos en la provincia, de los cuales 9.000 fueron un retroceso en Comodoro, Luque tiene un margen más acotado, lo que termina fortaleciendo a Othar, según evalúan en su entorno más cercano.

“Si Juan Pablo quiere ser candidato en 2027, va a tener que acordar con nosotros”, dicen desde despachos cercanos al intendente.

Esa revitalización se daría no solo frente al diputado electo del PJ, sino también ante el gobernador Ignacio Torres, quien en cualquier proyecto que impulse para 2027, empezando por su propia reelección, podría intentar algún tipo de alianza con el intendente comodorense.

Por lo pronto, la elección del domingo parece profundizar la indisimulada grieta que hay entre ambos dirigentes. Si en la previa se evaluaba de qué modo un resultado favorable a Luque le hubiera permitido imponer condiciones para lo que queda de la gestión de su sucesor, ahora el razonamiento es el inverso, con un PJ al que los resultados parecen no alcanzarle para disimular las divisiones.