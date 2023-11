Después de casi nueve interminables meses de transición la hora del cambio de gobierno en la Municipalidad de Trelew está llegando. Si bien restan aún menos de dos semanas para que el intendente Adrián Maderna entregue el mando al electo Gerardo Merino, la ceremonia de jura de mandato por cuatro años ya está definida y se vienen días clave para poder llevarla adelante.

La asunción del nuevo conductor político de la ciudad está rodeada de características especiales, primero por el lugar elegido para realizar el acto institucional, segundo por el día tan significativo para la vida democrática y además por el marco de fiesta que se le dará al evento.

De profesión veterinario y militante radical desde la cuna, para Merino el domingo 10 de diciembre será el día más importante de su vida política al convertirse en el intendente de la ciudad que lo vio nacer. Y también por conmemorarse durante esa jornada los 40 años de democracia ininterrumpida en el país.

No será menor para el nuevo intendente de Trelew prestar juramento el mismo día que lo hizo como presidente de la Nación, cuatro décadas atrás, Raúl Alfonsín, a quien Merino homenajeó -cuando presidía el Comité Departamental de la Unión Cívica Radical local- propiciando la inauguración del primer busto del extinto líder el día en el que se recordaron 12 años de su fallecimiento.

Un monumento que incluso se ubica a metros de donde el futuro intendente asumirá sus funciones el domingo 10 de diciembre.

UN TEATRO ESPECIAL

Lo que tampoco pasa desapercibido es el lugar que el nuevo intendente eligió para prestar juramento junto a quienes lo acompañarán en su gabinete: el Teatro Español.

Con más de 100 años de historia y escenario de momentos que marcaron a fuego a la ciudad, como cuando en octubre de 1972 fue protagonista del denominado "Trelewazo" que enfrentó mediante una asamblea popular a la dictadura del general Alejandro Agustín Lanusse logrando la liberación de 16 detenidos, el Teatro Español volverá a ser epicentro de otro día central en la vida de Trelew.

En este caso la asunción de un nuevo intendente elegido en democracia. Por más allá de la historia que cobijan sus paredes, el teatro tiene un significado especial no sólo para Gerardo Merino, sino también para el gobernador electo de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres.

Ambos realizaron allí sus cierres de campañas. El intendente electo en el mes de abril, previo a las elecciones municipales, y el futuro mandatario provincial a fines de julio cuando los chubutenses concurrieron a las urnas y lo eligieron para conducir los destinos de la provincia por los próximos cuatro años.

Por eso el domingo 10 de diciembre el teatro volverá a ser el ámbito que reunirá a Torres y Merino, dos jóvenes nacidos en Trelew, pero esta vez como el nuevo gobernador de Chubut y el flamante intendente de la ciudad, respectivamente.

Pero además se trata de un espacio más amplio que el del Concejo Deliberante lo que permitirá la asistencia de muchos más invitados y vecinos.

LA PREVIA

Sin embargo y para que Merino finalmente jure a las 18 horas del 10 de diciembre como nuevo intendente de Trelew, previamente deberán asumir los concejales que también fueron elegidos en las elecciones municipales de abril.

Es por eso que habrá una sesión preparatoria que se desarrollará en el Concejo Deliberante el mismo domingo 10 pero a las 10 de la mañana y que estará presidida por el edil de mayor edad de acuerdo al artículo 3° del Reglamento Interno del cuerpo para luego designar al más joven que actuará como secretario provisional.

Una vez cumplidos con ambos pasos, los nuevos concejales prestarán juramento y pasarán oficialmente a ser los representantes legislativos de los vecinos de Trelew.

Por el bloque de Juntos por el Cambio asumirán Claudia Monají; Francisco Ferrelli Elizalde; Claudia Solís; Rubén Cáceres; Vanesa Panellao y Martín Luna. En tanto que por la oposición se convertirán en concejales Daniel Asciutto (por el Frente de Todos); Belén Baskovc (por La Libertad Independiente Chubutense); Juan Aguilar (por el partido municipal Somos Trelew) y Angel Callupil (por el frente Por Trelew).

NUEVAS AUTORIDADES

El acto protocolar continuará con la constitución de las nuevas autoridades del Concejo Deliberante de Trelew, eligiendo un presidente, un vicepresidente primero y un vicepresidente segundo.

ADNSUR pudo confirmar que la presidente del nuevo Concejo Deliberante será Claudia Monají; en tanto que como vicepresidente primero asumirá Daniel Asciutto; mientras que la vicepresidencia segunda recaerá en Belén Baskovc. Éstos dos últimos integrantes de la oposición.

Los nombres de quienes conducirán el Poder Legislativo de la ciudad ya fueron consensuados entre la totalidad de los integrantes del cuerpo e incluso con el propio intendente electo, por lo que de aquí al 10 de diciembre se estima que no habrá inconvenientes.

Respecto a Claudia Monají, será su primera experiencia como concejal e incluso en ocupar un cargo público. Proveniente de una conocida familia de Trelew vinculada a la actividad comercial, encabezó la lista de candidatos a concejales de Juntos por el Cambio que acompañó a Gerardo Merino, luego de declinar sus aspiraciones a ser candidata a intendente por el PRO.

Su incursión en la política se la debe al gobernador electo, Ignacio "Nacho" Torres quien la convenció de involucrarse en la actividad política partidaria.

Respecto a Daniel Asciutto, se trata de un referente del Partido Chubut Somos Todos que encabezó la lista de candidatos a concejales acompañando al camporista Emanuel Coliñir como postulante a intendente por el Frente de Todos del que participaron varios partidos políticos, entre ellos el PJ y el ChuSoTo.

Para Asciutto también será su primera vez como concejal, aunque en su caso ya ocupó distintos cargos políticos. El último, y que aún conserva, como presidente del directorio de Patagonia Broker, la empresa de seguros de la provincia. Allegado al gobernador Mariano Arcioni, el futuro vicepresidente primero del Concejo Deliberante de Trelew mantiene una muy buena relación con el intendente electo, Gerardo Merino, a tal punto que también está confirmado que ocupará otros espacios que le están reservados a la oposición.

Y sobre quien será vicepresidente segundo del Concejo Deliberante se abre una incógnita respecto a qué postura tomará en definitiva. Ocurre que María Belén Baskovc, tal cual su nombre concreto, es una referente directa del ex intendente de la ciudad y ex vicegobernador de la provincia, Gustavo Mac Karthy, un histórico del peronismo trelewense pero que en esta oportunidad llega a la banca de concejal mediante La Libertad Independiente Chubutense, una alianza que a nivel nacional apoyó al líder libertario Javier Milei, hoy presidente electo de Argentina.

La inédita situación se dio a partir que Mac Karthy decidió presentarse como candidato a intendente de Trelew pero evitando la interna dentro del PJ por lo que directamente participó de las elecciones generales del 16 abril pero a través de otro partido, en este caso mediante una alianza en acuerdo con los libertarios.

Baskovc ya tiene experiencia legislativa. Fue concejal de Trelew por el mackarthysmo durante un período y el 9 de diciembre dejará de ser diputada provincial para volver a ser nuevamente edil de la ciudad. Precisamente su experiencia en el poder legislativo fue uno de los puntos que se tuvieron en cuenta al momento de optar por su figura para ocupar uno de los lugares de conducción del nuevo Concejo Deliberante.

CUATRO BLOQUES

Más allá de las autoridades formales, el nuevo cuerpo deliberativo que compartirá período de gobierno con Gerardo Merino estará integrado por cuatro bloques. Con una composición de diez concejales en total, el bloque mayoritario y oficialista estará en manos de Juntos por el Cambio que a su vez estará compuesto por seis concejales.

En su seno hay referentes del radicalismo y del PRO y ya se definió que será presidido por Claudia Solís, otra de las mujeres que cuenta con experiencia legislativa.

Solís es docente universitaria y militante desde siempre de la Unión Cívica Radical y conoce la labor legislativa al haber ocupado una banca de concejal hasta 2003, año en el que por última vez el radicalismo gobernó la ciudad en aquella oportunidad de la mano del arquitecto José Gatica.

En tanto y respecto a los restantes tres bloques, los mismos serán unipersonales y estarán ocupados cada uno por concejales provenientes de distintos espacios. Uno de esos bloques unipersonales será el de Daniel Asciutto del Frente de Todos; otro el de Belén Baskovc de La Libertad Independiente Chubutense; un tercero que estará en manos de Juan Aguilar, referente del madernismo y dos veces presidente del Concejo Deliberante que ahora vuelve a una banca mediante el partido municipal Somos Trelew y finalmente el bloque que encabezará Angel Callupil de la alianza Por Trelew, un espacio local que responde a la conducción del abogado Eduardo Hualpa, quien ya compitió dos veces para llegar a la intendencia de la ciudad.

SESIÓN ESPECIAL

Concluida la sesión preparatoria en la que jurarán los nuevos concejales de la ciudad, los flamantes ediles anunciarán el traslado de las deliberaciones al Teatro Español a partir de las 18 horas del domingo 10 de diciembre para tomar juramento al nuevo intendente y a los integrantes de su gabinete.

Una vez llegada esa hora comenzará entonces la sesión especial que será presidida por la concejal Claudia Monají en su rol de titular del Concejo Deliberante.

Inmediatamente, y ante lo que se espera un colmado teatro, se designará a la comisión especial de concejales para recibir al nuevo intendente, la cual estará conformada por cinco de ellos, es decir uno por cada bloque.

Tras cumplimentar este paso, el programa oficial establece que se entonará el Himno Nacional Argentino para posteriormente efectuar la toma de juramento a Gerardo Merino como nuevo intendente de Trelew. Posteriormente jurarán los integrantes de su gabinete, que estará compuesto por seis secretarías y cinco coordinaciones.

Como secretario de Gobierno prestará juramento el abogado Mario Romeo, mientras que en la cartera de Hacienda lo hará el contador Gustavo Martín Paz.

Al frente de Planificación y Obras Públicas jurará Federico Ercoli, mientras que en Servicios Públicos lo efectuará Sergio Hudson.

En Desarrollo Humano y Comunitario el juramento lo protagonizará la psicóloga Carola Cordón y en la Secretaría de Producción, Comercio, Industria y Turismo asumirá Juan Pavón.

En cuanto a las cinco coordinaciones, el abogado Jorge Hernández será el Coordinador General Legal y Técnica; mientras que Mariano Hernando ocupará el rol de Coordinador General de Gabinete.

A su vez Mariana Medina estará al frente de la Coordinación General de Políticas para el Bienestar Integral; Leandro Ferrario será el titular de la Coordinación General de Relaciones Institucionales y Lorena Condinanzo la Coordinadora General de Intendencia.

DISCURSO Y FIESTA CULTURAL

Luego de la jura del nuevo intendente y de sus colaboradores, sin dudas llegará el momento que más expectativas genera: el primer discurso de Gerardo Merino como nuevo jefe político de la Municipalidad de Trelew.

Si bien a lo largo de la que fue una interminable transición en la que no hubo mayores inconvenientes entre la administración municipal saliente y la entrante, se espera que Merino brinde detalles de la situación en la que recibe la Municipalidad luego de ocho años de madernismo y que convoque a todas las fuerzas para trabajar en forma mancomunada para sacar a Trelew de la agobiante crisis que vive desde hace tanto tiempo.

En ese marco el nuevo intendente hablará de la complicada situación que atraviesa Trelew en materia de servicios públicos, la preocupación en torno a la seguridad y explicará porqué entiende que el turismo se convertirá en una salida para la ciudad.

También hará hincapié en la administración austera y prolija que llevará adelante y anunciará un plan para la mejora de la infraestructura y los espacios públicos.

Finalizado su discurso todos los asistentes serán invitados a salir del Teatro Español para cruzar la céntrica calle 25 de Mayo y presenciar en la Plaza Independencia lo que fue denominado como una fiesta cultural con la participación de artistas locales que darán el marco de cierre a un día que marcará la culminación de una etapa y el inicio de otra.

Y en Trelew no será para menos, porque el 10 de diciembre no sólo asumirá un nuevo gobierno municipal sino que también finalizarán 20 años de intendencias vinculadas al peronismo para darle paso nuevamente a un intendente proveniente de la Unión Cívica Radical aunque ligado estrechamente al PRO, el partido fundado por el ex presidente Mauricio Macri y que en Chubut supo construir el hoy gobernador electo, Ignacio Torres.