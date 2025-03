Por el escándalo de $Libra, renunció un funcionario cercano a Karina Milei

El escándalo suscitado por la promoción de la criptomoneda $Libra por parte del presidente Javier Milei logró la primera renuncia en el Gobierno. Sergio Morales, asesor en la Comisión Nacional de Valores, decidió dar un paso al costado.

Morales actualmente es investigado debido a sus vínculos con los empresarios implicados en diversos escándalos, habiendo ingresado a la comisión en el segundo semestre del año pasado después de un breve período en la Secretaría General de la Presidencia, liderada por Karina Milei.

Previo a su renuncia, el funcionario había expresado que “enfatizo desde ya que no he cometido delito alguno y que siempre he cumplido adecuadamente mi actuación como asesor externo de esta comisión”.

En ese tenor, Morales afirmó: “quiero evitar que la publicidad que han tenido los hechos investigados afecte la sólida reputación de este organismo de control”.

El ex asesor está relacionado con la investigación que involucra a los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes son socios en la sociedad de responsabilidad limitada City Entertainment; cabe destacar que Morales y Novelli ingresaron juntos a la Casa Rosada el 11 de junio, según los registros de la Casa de Gobierno, donde mantuvieron una reunión con la hermana del Presidente.