Políticos a los saltos para llegar a la línea de largada de la próxima elección

Cortemos con tanta dulzura

Luego de la foto que los mostró abrazados y causó los ya comentados dolores de cabeza hacia un lado y otro de la grieta, los senadores Ignacio Torres y Carlos Linares volvieron a mostrarse en sus roles de adversarios acérrimos.

Ocurrió cuando el legislador de JxC cuestionó en el análisis de comisión los alcances del presupuesto 2023 y la falta de asignación de fondos acordes a la magnitud de las obras previstas.

“Se incorporaron prácticamente todas las obras que solicitó el oficialismo y la oposición, pero nos llama la atención que al ver el desglose de las partidas tiene el mismo presupuesto la construcción de una cisterna en Las Golondrinas que una línea de alta tensión y un nodo en Comodoro, con 50 millones de pesos cada una. Agregar una obra sin los fondos necesarios es lo mismo que no agregarla, son obras que no se van a hacer”, manifestó Torres.

Torres: "La prioridad debe volver a estar en los problemas de los chubutenses y no en el oportunismo de los mismos de siempre”

Desde Twitter, la respuesta de Carlos Linares fue tajante: “Sabés que es mentira y que las obras que vos no gestionaste están y habrá financiamiento. Pero queda claro que no querés que esto ocurra”, manifestó el senador justicialista, en un posteo que fue retuiteado también por el intendente, Juan Pablo Luque.

Cambio sombrero por gorro de water polo

Parece que la Expo Deportes fue un buen momento para Othar Macharashvili, en su intento por desplegar simpatías y mostrar aptitudes para el deporte y algunas disciplinas no tan visibles, pero de buen arraigo en la ciudad, como el caso del wáter polo, o inclusive hasta el mismísimo kangoo-jump.

Larreta defendió las PASO y aseguró que en Chubut trabaja junto a Torres, Romero y Tacetta

Fue así que el hombre del sombrero aceptó cambiar su habitual arreglo por el gorro de nado, para mostrarse en uno de los stands y destacar el crecimiento de las múltiples actividades que recorrió, según su propio posteo en redes sociales.

En ese post expresó que al ver el crecimiento “a lo largo de estos 9 años de cada una de las instituciones y de los atletas, junto con sus profesores, nos hace estar más convencidos que la inversión que hicimos todos los comodorenses en potenciar la actividad y el desarrollo del deporte hoy está dando sus frutos”. Ah, el primero desde la derecha, o de la izquierda, según se vea, es Guillermo Almirón, quien sigue acompañando al vice en sus apariciones públicas.

Cristina Kirchner: "Voy a hacer lo que tenga que hacer para que el pueblo recupere la alegría"

En ésta no te tenía…

Y ya que estaba por ahí, Othar no dudó en participar de una breve clase de Kangoo-jumps, como para mostrar sus dotes para todo tipo de expresiones deportivas, según se aprecia en el video que subió ‘El cronista’, aunque las malas lenguas de los pasillos legislativos cuentan que fue un concejal (¿Quién habrá sido?) quien habría mostrado especial empeño en que la imagen se viralizara por distintas redes. De todos modos, una vez que se hizo conocido, el propio viceintendente lo subió a sus redes. Eso sí: en este caso, como se aprecia en la imagen, pudo dejarse el sombrero puesto, al mismo tiempo que se calzaba e hizo uso de las bondades de las botas. ¿Se estará preparando para dar un salto?

Fernández sostuvo que es "un deber" asegurar que "la derecha no vuelva a Argentina"

Entre el sombrero y el “intente”

Y una más de Othar, que al parecer pisó el acelerador en su carrera por la intendencia y su equipo subió una bandera con su ya clásico símbolo en el puente peatonal de Km.4, como se aprecia en la primera imagen.

Un par de días después, la misma bandera fue objeto de alguna otra ‘intervención’ poco artística, ya que apareció sobre impresa, con el nombre de Gustavo Fita y una extraña frase: “Fita intente”, según se lee en la segunda imagen. O bien los seguidores del secretario coordinador fueron traicionados por el apuro y no alcanzaron a completar la palabra “intendente”, cargo al que se supone que aspira el ex diputado provincial y todavía secretario general de la CGT Comodoro, o bien fue una expresión de deseos en la que pretenden animarlo a que, ya que está, lo “intente”.

“La próxima te rompo la cara”: Patricia Bullrich amenazó al jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires

Parlamento patagónico y una agenda cargada… como un buen café

Los diputados provinciales se toman en serio la participación en el Parlamento Patagónico. Tal como informó ADNSUR, suspendieron sesiones hasta el próximo 22 de noviembre (día del debut de Argentina en el Munidal de Qatar) y participarán esta semana de un nuevo cónclave en Ushuaia, del que seguramente surgirán conclusiones y líneas de trabajo tan productivas y de buenos resultados para resolver problemas de la sociedad como en todos los anteriores encuentros.

"La política es responsabilidad, no para poner cara de víctima y yo no fui", dijo Máximo Kirchner

Lo curioso es que en la agenda de trabajo de esta ocasión, se ve muy poco margen para, precisamente, el trabajo, por lo que adquieren especial relevancia los momentos de coffe-break, agasajos varios y excursiones. Según el programa oficial, las sesiones del Parlamento motivarán la llegada de los representantes del pueblo chubutense el martes 8 hacia la hermosa ciudad fueguina (se cree que podría participar también el gobernador Arcioni).

El inicio de las sesiones está previsto para el miércoles 9, con una serie de discursos que irán transcurriendo hasta llegar al mediodía, momento del break para el almuerzo, mientras que las comisiones prevén comenzar a trabajar desde las 14 hs. A las 17, como para apaciguar tensiones, está previsto un nuevo coffe-break, para retomar la tarea a las 18… y concluir a las 19:30 hs. La frutilla del postre: un viaje a la Antártida, que estaría previsto para el último día y que nadie, por supuesto, se quiere perder.

"Compromiso Radical" se reunió en Chubut donde afianzaron su postura a favor de las PASO y en contra de la Ley de Lemas

¿De qué lado (del gabinete) estás, chabón?

Los rumores de tensiones internas en el gabinete del gobernador Mariano Arcioni retrotraen la pregunta del viejo programa de TV de Matías Martin, considerando que la línea divisoria parece trazada en torno a la disputa entre ATE y el ministro Cristian Ayala. El último capítulo de esa disputa ya se vio reflejado en la medida de fuerza que derivó en un corte de prestaciones de médicos de SEROS y otros inconvenientes por el alcance del paro en el Ministerio de Economía, mientras que la intensificación del conflicto llevó a adoptar medidas férreas, como el descuento de los días no trabajados por adherir a la huelga. Ahí se generó otra brecha, porque si bien la orden de las altas esferas es aplicar esa decisión, al parecer no todas las áreas están informando sobre los empleados que no cumplen su trabajo por responder a la convocatoria del gremio.

La Legislatura de Chubut suspendió las sesiones de la próxima semana y vuelve el día del debut de Argentina en el Mundial

¿Hay funcionarios sospechados de connivencia con Guillermo Quiroga y al mismo tiempo, con la ministra Mirta Simone, esposa del gremialista, para evitar dar esa información? Son interrogantes que quedan flotando, luego de las tensas horas que atravesó el seno del gobierno provincial.

La indefinición de Maderna y los ruidos en su entorno

La postura del intendente de Trelew sigue generando dudas sobre las reglas de juego de cara a las elecciones en esa ciudad. Si bien Adrián Maderna ha formulado más de un anuncio público de su decisión de adelantar los comicios, lo cierto es que no ha concretado el envío de proyecto alguno, al tiempo que una versión sostiene que lo haría una vez que la Legislatura elimine las PASO en la provincia. Algunos se preguntan también si el jefe comunal estaría especulando con la cada vez más lejana posibilidad de que en la provincia haya también un desdoblamiento electoral, para alinearse con esa fecha. Como sea, las dudas abundan entre los pre candidatos lanzados para sucederlo en el cargo.

Cecilia Moreau recibió en diputados al vicepresidente de la cámara de representantes del reino de Marruecos

En ese marco, salió muy fuerte el concejal madernista Héctor Castillo, a reivindicarse como la continuidad de Maderna, luego de algunas actitudes de otros referentes del espacio, como Leila Lloyd Jones, que mostraron actitudes despegándose del gobierno madernista. Al cuestionar esa postura, Castillo buscó mostrarse como el candidato oficialista de una elección que, por ahora, no tiene fecha.

Ya es suficiente con dos mujeres en el Superior

Parece que no todos los ministros del Superior Tribunal de Justicia estarían de acuerdo con la posibilidad de que el año próximo, por primera vez en la historia de Chubut una mujer presida la corte provincial. Al menos, el ministro Daniel Báez no se mostró tan entusiasta con la idea, cuando se le consultó durante una entrevista si vería con buenos ojos esa posibilidad, habida cuenta de que Mario Vivas lo había expresado así, abiertamente, en su reciente paso por Comodoro (al mencionar a la ministra Camilia Banfi como su candidata), tal como reflejó esta columna la semana pasada. “No lo hemos tratado al tema todavía, imagino que en diciembre nos reuniremos en plenario y se decidirá de manera democrática quién puede ser el próximo presidente”, respondió.

Cristina Fernández volverá a hablar en público a dos meses del atentado

Y cuando se le preguntó si no ve la posibilidad como una señal importante hacia la sociedad, en materia de igualdad de género:“Yo tengo que votar, por lo que me voy a excusar de opinar, ya que soy parte del Tribunal –enfatizó-; pero ya es un logro que haya dos mujeres en el Superior Tribunal de Justicia”.

Cierto es que el ministro pudo tener una postura “políticamente correcta” y responder la pregunta en forma afirmativa, pero hay que sumar un dato adicional, también anticipado por este espacio la semana pasada: el propio Báez sería el otro aspirante a quedarse con la presidencia, según los rumores palaciegos de la corte provincial.

Debut de un nuevo bloque en el Concejo de Comodoro

En la sesión del viernes 4 de noviembre debutó oficialmente el unibloque del concejal Marcos Panquilto, luego de su escisión del Frente de Todos, por motivos ya reflejados en esta columna, tras su enojo por distintas circunstancias, entre otras las vinculadas al manejo del presidente de la comisión de revisión de cuentas, Gustavo Reyes. Lo cierto es que de a poco se irán habituando al nombre del nuevo bloque, como quedó reflejado en un momento en que Panquilto intervino para refutar a la concejal Digna Hernando, quien había criticado la demora en enviar en un convenio firmado por el municipio para la realización de un certamen selectivo para el Festival de Cosquín.

El Senado comienza a debatir el Presupuesto Nacional 2023

“Esto ya se había hablado con el presidente del bloque de Juntos por el Cambio, no sé si la concejal no habla con su presidente”, dijo Panquilto, en réplica al cuestionamiento de la edil opositora para el tratamiento de apuro y sobre tablas. A continuación pidió la palabra Reyes, quien para apoyar a Panquilto, debió pedirle ayuda para recordar el nombre de su bloque: “Sí señor presidente, un poco para abonar las palabras del presidente del bloque…”, dijo Reyes y miró a su derecha, para que Panquilto le ‘soplara’: “Compromiso justicialista”. Tal el nombre del nuevo bloque, que tendrá cartas importantes para jugar en las últimas sesiones del año.

Convenio por el Pre Cosquín y el costo por demorar un par de días

Lo cierto es que el cuestionamiento apuntaba a la demora de enviar al Concejo un convenio que el municipio había firmado en julio de este año con organizadores del pre Cosquín, para enviar a representantes de Comodoro y toda la Patagonia (ya que en la ciudad funciona la sede para toda la región) al escenario mayor Atahualpa Yupanqui, en enero próximo.

Con un gasto proyectado en $43 mil millones, el presupuesto municipal tomará estado parlamentario este viernes

Las críticas de la oposición apuntaron también al hecho de que si bien el costo de la participación era de 100.000 pesos hasta el 28 de octubre, en el segundo vencimiento para la aprobación del convenio, el costo se elevó a 150.000 pesos, con riesgo de que en un tercer vencimiento el costo sería más alta. “La demora provoca un costo en el erario público”, señaló el concejal Tomás Buffa, mientras que Daniel Vlemichx respondió que si bien hubo demoras lógicas por la organización central desde Córdoba y el costo terminó siendo algo mayor, lo importante era aprobar el acuerdo para que se pudiera realizar el festival y elegir a los artistas que representarán a la región en el importante evento cultural. Finalmente, más allá de la discusión, se aprobó por unanimidad.

El candidato que se bajó sin subir y la búsqueda del que “mejor exprese la continuidad”

El secretario de Hacienda de Comodoro, Germán Issa Pfister, fue consultado en la semana sobre la versión que daba cuenta de la baja de su candidatura a intendente, algo que si bien nunca se terminó de cristalizar, tampoco se negaba desde círculos oficiales.

“Siempre dije lo mismo y hasta el último día lo voy a repetir –respondió el funcionario-. Me gusta formar parte de un proyecto político del que estamos orgullosos, somos conscientes de que hay cosas por corregir pero me encanta formar parte de este proyecto. Siempre dije lo mismo y lo más importante es que quien dé continuidad sea quien mejor exprese el proyecto; hay que seguir trabajando y si las ambiciones son colectivas y no individuales, todo va a ser mucho más fácil. Es lo que sucede en este grupo de trabajo y llegará el momento en que se decida quién es el que mejor expresa esa continuidad. En eso hay que seguir trabajando y cuando esté el mejor candidato, todos vamos a apoyar esa decisión”.

Mamet y su campaña en Trelew

El ex ministro provincial Pablo Mamet juega fuerte con su candidatura a la intendencia de Trelew y lanzó su campaña a tono con el inicio del Mundial, en el que tanto se habla de la ‘Scaloneta’. En este caso, la imagen del ex funcionario aparece en redes con el poco original tinte de ‘Pabloneta’, apostando a despertar la misma pasión de multitudes (o parecida, al menos) que despierta hoy la selección de Scaloni y Messi.