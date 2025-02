El fuego en El Bolsón fue el detonante del cruce. Antes de debatir el proyecto Ficha Limpia, Villaverde utilizó su tiempo para denunciar que María Emilia Soria, intendenta de General Roca, estaba “desinformando con fines políticos” sobre la actuación del Gobierno Nacional en los incendios.

Pero Martín Soria no dejó pasar la oportunidad y respondió con una intervención cargada de insinuaciones. “La diputada, que fue electa por Río Negro, se vino a vivir al Tigre o algún country de esta gente de afuera que trabaja de viajar”, lanzó, en clara alusión a una presunta vinculación con el narcotráfico. Además, aseguró que Villaverde tiene “conexiones con causas de drogas” a través de su expareja.

La respuesta de Villaverde llegó un día después, y no tuvo filtros. “Todo lo que él dice de mí es lo que sucede en su familia”, disparó. “Yo no tengo un familiar detenido. No sé si Soria está haciendo terapia, pero si es así, que cambie de psicólogo”.

"Durmió en el piso y..": aseguran que Morena Rial se encuentra detenida en una celda muy precaria

En una entrevista con CNN Radio Roca, la legisladora también acusó al exministro de Justicia de “nerviosismo extremo” y “desesperación” por el escenario político en Río Negro. “Los ausentes fueron ellos. Ahora se preocupan, pero cuando Soria era ministro, el Gobierno Nacional estaba ausente”, sostuvo.

Además, desmintió rotundamente todas las acusaciones del roquense: “Nunca tuve un exmarido detenido. Es todo mentira”. Incluso ironizó sobre su domicilio, que Soria había puesto en duda. “Yo vivo en Cipolletti. Si quiere, le paso la dirección, porque ayer estaba muy enredado”, lanzó con sarcasmo.

Villaverde no se quedó solo en las palabras. Anunció que llevará a Soria a la Justicia por sus declaraciones, algo poco frecuente entre legisladores. Pero su respuesta más impactante fue el desafío público que le lanzó:

Dos a favor, dos en contra y un ausente: cómo votaron los diputados de Chubut la ley de Ficha Limpia

“Yo con gusto me ofrezco y lo invito a que vayamos juntos a hacernos los análisis de drogas, para corroborar bien quién es el verdadero ‘falopa’”, sentenció, utilizando el mismo término que Soria insinuó en su contra.

Para la diputada de La Libertad Avanza, los Soria están en pánico por perder poder en Río Negro. “Este peronismo y kirchnerismo recauchutado que tienen en la provincia se les está escurriendo entre las manos. Se sienten acorralados”, aseguró.

Las elecciones legislativas se acercan y, con ellas, la disputa por el futuro del peronismo en la provincia. Mientras tanto, el cruce entre Villaverde y Soria promete seguir escalando en los tribunales y en el Congreso.