Polémico: Macri aseguró que Argentina "debe ser la sociedad más fracasada de los últimos 70 años"

El expresidente Mauricio Macri atacó a los argentinos durante una reunión con el premio Nobel Mario Vargas Llosa, con una polémica frase, en la que aseguró que “claramente debe ser la sociedad más fracasada”.

“Mi querido país debe ser la sociedad más fracasada de los últimos 70 años, porque era la única que estaba entre los 5 más ricos y hoy estamos llegando a niveles de pobreza del 50% en muchas regiones del país. Eso es mucho dolor, mucha tristeza”, sostuvo públicamente en un actividad en Madrid.

Al participar en España de una reunión en la Fundación Internacional para la Libertad, liderada por el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, el referente opositor afirmó: "Pero también está pasando algo distinto en la Argentina. Es un proceso largo, pero siento que esta vez está habiendo un verdadero aprendizaje".

“Yo creo realmente que está pasando algo distinto en la Argentina. Aquello de lo que siempre se quejó Mario: ‘Cómo votan a aquellos que los llevaron de este lugar a este lugar de decadencia’. Bueno, tal vez en un proceso largo, pero siento que esta vez está habiendo un verdadero aprendizaje”, explicó.

En ese sentido, agregó: “Los americanos dice learning by doing (aprender haciendo, en español), yo digo que los argentinos estamos haciendo learning by suffering (aprender sufriendo). Y entró”.

"Vienen con certidumbre 20 años de crecimiento en la Argentina como tuvimos al principio del otro siglo. La Argentina va a volver al rumbo de la sensatez, de la cultura del trabajo, de la meritocracia, que son los valores que se fundan en la libertad", cerró.