La diputada nacional Ana Clara Romero salió a defenderse de los cuestionamientos que formuló Carlos Linares, vía Twitter, sobre su relación con el hermano de uno de los detenidos el martes 28 de marzo, en el levantamiento de las ocupaciones ilegales de tierra. Y lo involucró en la investigación ‘apadrinados’, que lleva adelante la justicia federal por presunto lavado de activos.

“La situación es de extrema gravedad como para que el Senador y ex intendente, salga con acusaciones tiradas de los pelos –dijo la legisladora nacional-. Debería preocuparse por buscar soluciones a este desmadre que tanto él como Luque, y su proyecto político contribuyeron a armar”.

Linares la había acusado de vínculos con los usurpadores

Linares había cuestionado a Romero por una imagen en la que se ve a la diputada nacional, abrazada junto al hermano de Enzo Iván Antisoli, uno de los detenidos durante el levantamiento de las ocupaciones de tierras en barrio Palazzo. “Quiero creer que es una casualidad”, ironizó el senador.

Por su parte, Romero le respondió también a través de la misma red social: “Las fotos son de un encuentro en la Vecinal del Bo. Palazzo el 11 de Julio 2022, donde el vicepresidente -Mauro Antisoli- ofició de anfitrión con presencia de integrantes de la comisión y vecinos. Está en mis redes y es público, no tengo nada que ocultar”, manifestó la diputada nacional.

“Es torpe intentar responsabilizarme de acciones tan lejos de los valores que defiend: la responsabilidad es de quienes gobiernan la ciudad, por el uso clientelar de las tierras municipales, como por la falta de una política de urbanización y de respuesta al déficit habitacional”, añadió la también candidata a intendente.

Romero apuntó al manejo de tierras con lavado de activos

“Las falsas acusaciones e intentos de involucrarme en la comisión de un delito, me legitiman para requerir ante fiscalía el desarchivo y ampliación de la investigación de la causa ‘Apadrinados’ y vinculadas, a partir de los hechos que se vienen viviendo en la ciudad y así lo haré. Amén de las acciones que les quepan a todas aquellos funcionarios del FdT que están difundiendo imágenes mías con imputaciones falsas, haciéndolos responsables a todos y cada uno de ellos de cualquier daño, amenaza o agresión que suframos mi familia, mi equipo o yo misma”.

En su posteo, Romero hizo referencia a la causa por lavado de activos, que involucra al ex intendente Néstor Di Pierro en operaciones con tierras públicas. Aunque la diputada habla de “desarchivo”, hay que decir que la investigación todavía está activa, pero en ámbitos judiciales se mostraron sorprendidos por el rebote político en la pelea entre los legisladores nacionales: “Hasta donde sabemos y con lo investigado en estos años, en esos hechos no hay participación de Linares”, dijeron fuentes judiciales.

La exconcejal concluyó su hilo de Twitter con una advertencia: “Quieren ensuciarme, porque saben que no soy parte, que no les tengo miedo y que no me pueden controlar. Se les está acabando la fiesta, por el bien de los comodorenses y de mi ciudad, me voy a encargar personalmente de que paguen la cuenta completa”.