El concejal Omar Latanzio, del bloque ‘Raúl Alfonsín’, anticipó que junto a otros ediles con los que hicieron una donación de 710.000 pesos buscarán reunirse este martes con el ministro de Salud, Fabián Puratich, para impulsar el inicio de obras de refacción en el Hospital Regional, que posibilitarían establecer una sala de internación para el servicio de Oncología Pediátrica.

“Nosotros estamos esperando a que la Dirección del hospital termine de trasladarse adonde funcionaba la Dirección de Área Programática, para que se puedan iniciar los trabajos de refacción y crear la sala de internación para chicos que están en tratamiento oncológico”, reseñó el concejal Latanzio, en diálogo con ADNSUR.

En el mes de febrero, el mismo concejal participó de una acción solidaria junto a otros 4 ediles, para crear un fondo de 710.000 pesos, que fueron depositados en un corralón de materiales en el que podrán adquirirse los elementos para los trabajos necesarios de acondicionamiento.

“Esto lo hicimos con los concejales Graciela Zafirio, Digna Hernando y Tomás Buffa, de Juntos por el Cambio; y del Frente de Todos participó la concejal Liliana Carnevale –explicó Latanzio-. También mandamos a fabricar una puerta doble para el ingreso de sillas de ruedas. Queremos que la obra se inicie para que se pueda contar el área de internación en Oncología Pediátrica”.

En base a ese objetivo, buscarán reunirse el martes con el ministro Puratich, a fin de que se puedan iniciar los trabajos. Por otra parte, desde el servicio de Oncología se confirmó que el mismo está funcionando sin inconvenientes con atención ambulatoria, de alrededor de 40 pacientes en distintas etapas de tratamiento, pero se reconoció la necesidad de contar con un espacio de internación propio.

“Hoy las internaciones se hacen en el servicio general de Pediatría, pero estamos previendo que al llegar el otoño y el inicio de las enfermedades respiratorias, se va a reducir mucho ese espacio”, indicaron especialistas de ese servicio ante la consulta para este informe.

Puratich: “no es sólo levantar paredes, sino ponerle el contenido”

Por su parte, el ministro Fabián Puratich dijo no estar al tanto de la iniciativa de los concejales. "Si hubiera algún proyecto presentado y no lo hubiéramos ejecutado, estaríamos en falta, pero no conozco ningún proyecto que el Concejo ni nadie haya presentado –dijo el ministro, consultado por este tema en Actualidad 2.0-. El hospital oncológico pediátrico se creó en nuestra gestión y se están tratando niños y niñas de Chubut y norte de Santa Cruz, se está avanzando, pero todo lleva su tiempo, tanto en atención ambulatoria como quimioterapia”.

El funcionario provincial insistió que “estos temas no son para hablar por los medios, las cosas se proyectan y se ejecutan”, al tiempo que dijo no estar al tanto de la recaudación de fondos, realizada por los concejales con dicha finalidad.

“Yo me puedo hacer cargo de lo que hagamos desde el Ministerio o desde el hospital, pero no de iniciativas de otros sectores –planteó-. No se trata sólo de construir ni son sencillas estas decisiones, no es sólo levantar paredes, sino también ponerle el contenido porque muchas veces no se proyectaron las cosas como corresponde y luego vemos las consecuencias, que no son las mejores. Tratamos de avanzar lo más ordenadamente posible”.

Finalmente, Latanzio dijo que “no he tenido contacto con el ministro de Salud en nada con lo que impulsé para el Hospital Regional, que fue la sala 108 de Internación en marzo de 2020, cuando se venía la pandemia. Y después no tuve trato con él para hacer el área oncológico pediátrica; todos se preguntaban cómo hicimos para reparar todo el hospital de Laprida sin autorización de Provincia y lo hicimos. Ahora queremos encarar esta obra, aun sin contacto con el ministro como en las obras anteriores, que gracias a Dios pudimos hacerlas”.