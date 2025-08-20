Polémica en el Senado: una senadora cuestionó el derecho de niños a atenderse en el Hospital Garrahan

Un fuerte debate se desató en el Senado a partir de las declaraciones de la senadora cordobesa del Pro, Carmen Álvarez Rivero, quien durante la sesión sobre la emergencia pediátrica puso en duda el derecho de los niños argentinos a atenderse en el Hospital Garrahan. Sus palabras generaron inmediatas reacciones dentro y fuera del recinto.

“Quiero hacer un aporte: yo no creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho yo no lo conozco en ningún lado”, expresó la legisladora durante su intervención. La frase fue recibida con sorpresa por parte de sus pares, ya que el Garrahan es uno de los principales centros de referencia en pediatría del país y atiende de manera gratuita a pacientes de todas las provincias.

Álvarez Rivero planteó que la discusión sobre el hospital debía enmarcarse en una revisión más amplia del sistema de salud y su financiamiento. En ese sentido, señaló que cuando Córdoba atiende a personas de otras jurisdicciones, la carga económica recae sobre la provincia. “ Quiero que vengan recursos entonces también para Córdoba, cuando atendemos a personas de otra jurisdicción, porque eso está cayendo sobre las espaldas de los cordobeses . Discutamos el sistema de salud en su conjunto”, sostuvo.

La legisladora también reclamó avanzar en una reforma tributaria que, a su entender, permita un reparto más equitativo de la carga fiscal. “El que gana poco paga poco y el que gana mucho paga mucho, eso sería más justo”, afirmó. Según expuso, esa medida contribuiría a un esquema de financiamiento más equilibrado y a la posibilidad de mejorar el acceso a la salud en distintas provincias.

Otro de los puntos de su intervención fue la defensa de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba, a la que pidió otorgar rango nacional. “Necesitamos que tenga rango nacional, y yo no pido ni un peso. Eso habilita a profesionalizarse internacionalmente”, dijo Álvarez Rivero, al plantear que esa jerarquización permitiría mejorar la formación de los profesionales médicos y fortalecer la atención sanitaria en el interior del país.

En el tramo final de su discurso, la senadora insistió en que su aporte debía ser entendido como parte de una discusión más amplia sobre la organización del sistema de salud. “Incluyamos la academia de ciencias de Córdoba en el rango nacional, eso va a garantizar mejores profesionales en muchas provincias del Interior”, concluyó.

La respuesta del Hospital Garrahan tras los polémicos dichos

“El Hospital Garrahan es un hospital nacional, emblema del federalismo en nuestro país. Como ya hemos mostrado, allí se atiende a niñas y niños de cada rincón de la Argentina”, comenzaron respondiendo desde la red social X.

Y concluyeron: “Por eso, consideramos muy desafortunados los dichos de la senadora Carmen Alvarez Rivero. Esperamos que se rectifique con acciones concretas: acompañando el proyecto de ley en el recinto, para así asegurar el funcionamiento del sistema de salud pediátrico”.