CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Luego del error en los sesgos de positividad de los testeos por coronavirus que fueron detectados por una ONG inglesa, y que provocó que esta última quitara de su ranking a la Argentina, un diputado opositor pidió que se cite al Congreso al ministro de Salud Ginés González García para que presente su método de testeo y también detalle cuáles serán las medidas para enmendar las equivocaciones.

“Queremos que el gobierno nacional informe en forma exhaustiva y detallada sobre el método y cifras utilizados para realizar los testeos sobre Covid-19. Más que nunca necesitamos datos certeros y confiables, pero no sólo como información social sino también como parte del sistema sanitario al que debemos respaldar y sostener”, planteó el diputado de Juntos por el Cambio José Núñez.

Este miércoles, el ministro González García admitió que se cometieron errores en los sesgos de positividad de los testeos de coronavirus, lo que motivó que la ONG inglesa Our World in Data decidiera eliminar a la Argentina de sus bases de datos porque sus informes referidos a los contagios carecen de “la calidad suficiente”.

“Es fundamental contar con un Estado Nacional que brinde datos fidedignos y carentes de cualquier duda”, destacó Núñez en su proyecto.

El diputado remarcó que “el ministro de Salud dijo que ya empezaron a corregir el sistema de carga de datos”, pero advirtió que “hace siete meses que comenzó esta pandemia y cuesta creer que estas complicaciones surjan ahora”.

“Una vez más, el mundo duda de las cifras oficiales brindadas por el Gobierno argumentando que no tienen la calidad suficiente para reflejar correctamente el alcance de los testeos. Es hora de que den explicaciones ante semejantes errores”, finalizó Núñez.

A principios de esta semana Edouard Mathieu, quien forma parte del equipo de la ONG inglesa que confecciona el reporte Our World in Data sobre coronavirus, publicó en su perfil de Twitter que “para asegurar la calidad y confiabilidad” de la organización, decidieron, por el momento, “eliminar a la Argentina del conjunto de datos. Las cifras oficiales agregadas por el Gobierno no tienen la calidad suficiente para reflejar correctamente el alcance de los testeos”.

Mathieu añadió que esta drástica medida se debió a un posible “sesgo” en la tasa de positividad de los contagios en el país, que en los últimos días llegó a ser del 76 por ciento. “Muchas pruebas negativas no se estaban registrando en varias provincias, incluidas las grandes como Santa Fe y Córdoba. Esto sesga la tasa positiva hacia arriba, hasta un asombroso 75% en la actualidad”, explicó el especialista.

“El gobierno argentino anunció hace unos días que implementaría un nuevo sistema para asegurarse de que todas las pruebas se registran correctamente en todas las provincias. Sin embargo, no está claro si esto también corregirá los datos históricos retrospectivamente”, concluyó el representante de Our World in Data.

