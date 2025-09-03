Este miércoles, el diputado nacional y presidente de Encuentro Republicano Federal (ERF), Miguel Ángel Pichetto, estará en la capital neuquina para formalizar un acuerdo de “colaboración política y estratégica” con la alianza La Neuquinidad, que conduce el gobernador Rolando Figueroa. El acto tendrá lugar a las 15 horas en el hotel Tower de Neuquén capital, donde se desarrollará una disertación y posterior conferencia de prensa.

El acuerdo implica el apoyo explícito de Pichetto y su espacio político a los candidatos de La Neuquinidad en las legislativas del 26 de octubre, en las que el oficialismo provincial buscará consolidar su representación en el Congreso.

El rol de Encuentro Republicano Federal en Neuquén

Encuentro Republicano Federal, que en Neuquén preside Juan Ríos, había intentado el mes pasado sumarse formalmente a la alianza La Neuquinidad. Sin embargo, la jueza federal con competencia electoral, Carolina Pandolfi, rechazó la incorporación al sostener que, una vez aprobada la conformación inicial de ocho partidos, cualquier modificación requería una nueva acta constitutiva y un nuevo expediente, lo que resultaba improcedente en esta instancia del proceso electoral.

De esta manera, aunque no forma parte orgánica de la coalición, el partido de Pichetto decidió sellar un acuerdo programático de apoyo político que le permitirá acompañar a los candidatos oficialistas en la campaña y en las urnas.

Un texto con definiciones estratégicas

En el acta que se firmará este miércoles, ambas partes reconocen “el valor estratégico de la provincia del Neuquén como motor de desarrollo del país” y expresan su compromiso con el “cuidado y la defensa del pueblo neuquino”. El entendimiento se presenta como un gesto de alineamiento con el proyecto político que encabeza Rolando Figueroa.

El último antecedente de participación de ERF en la provincia se remonta a 2022, cuando Pichetto llegó a Neuquén para respaldar la candidatura a gobernador de Jorge Sobisch, que finalmente no prosperó.