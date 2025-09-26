El Sindicato Petroleros Chubut anunció que el lunes realizará un paro en los yacimientos de la empresa Pecom, en reclamo por incumplimientos en el traspaso del personal que pertenecía a YPF y que debería ser contratado por la petrolera en el marco de las áreas adquiridas.

“En algún lado hay una mentira. O de Pecom o de YPF. No pueden hacer un traspaso sin asegurar la antigüedad de la gente. Eso rompe la paz social de la cuenca. El esfuerzo enorme que ha hecho el sindicato no se ve en la respuesta de Pecom ni de YPF”, aseguró el titular del gremio, Jorge “Loma Ávila”, en diálogo con FM Petrolera.

Sobre la medida de fuerza, agregó: “El lunes vamos a parar la actividad. Primero en Pecom. Si no se arregla, el martes o miércoles se trasladará a YPF, que es la operadora principal y la responsable, porque es la que debe la indemnización a la gente”.

Innovación y producción: Chubut crea la primera zona franca para manufactura de valor agregado

Ávila detalló además que el conflicto se debe a que “Pecom no quiere hacerse cargo de las indemnizaciones futuras de la gente” y agregó que “hay un problema mucho más grave que lo que se ve en los papeles”.

El dirigente petrolero señaló que el conflicto abarca a cerca de 300 trabajadores que tienen incertidumbre sobre su futuro. “El lunes va a ser un día catastrófico para todos. Lo que no puede pasar es que no cumplan ni la operadora que compró ni la que vendió”.

El diputado nacional aseguró que no hay compromiso de las operadoras para resolver el conflicto. “A ninguna de las dos le importó nada. La gente laburaba para YPF antes de cambiarse. Fuimos los primeros que permitimos que YPF se venda y somos los primeros que estamos pagando los platos rotos”, cuestionó.

Vidal denunció que Cristina y Máximo Kirchner dieron un “golpe judicial” en Santa Cruz

Por último, remarcó que el sindicato mira con preocupación la posibilidad de que Pecom se haga cargo de Manantiales Behr, luego de la confirmación de YPF de que venderá su último yacimiento en Chubut. “Hay una preocupación doble. Si no pueden poner plata para asegurar a la gente que está trabajando, cómo van a hacer en el futuro”, alertó.