El secretario de Pesca de Chubut, Gabriel Aguilar, rechazó las críticas de la diputada Rosana Artero en torno al canon de langostino, por lo que el funcionario indicó que el cobro no se aplica a partir de los recursos de amparo que ha presentado una cantidad importante de empresas. “La diputada tiene un ensañamiento con la Secretaría de Pesca, porque entre los pedidos de nuevos permisos hay uno vinculado a su familia”, aseguró el funcionario.

Artero había cuestionado al funcionario provincial durante la última sesión de Legislatura, al afirmar que el canon de 1 dólar por cajón de langostino no se pone al cobro por decisión Aguilar, dejando entrever que tendría intereses particulares.

Aguilar rechazó ese planteo y recordó que la Secretaría de Pesca no tiene injerencia sobre la aplicación del tributo, a lo que añadió: “Tanto los permisionarios como los gremios, cuando salió esta normativa, la rechazaron por ser carga impositiva nueva en la bodega –dijo Aguilar, en diálogo con Periodismo de 10, por CNN Comodoro-. Lo que dicen los marineros es que todo lo que se cargue en gastos sale de la bodega, por ende lo pagan dueños de barcos como también los tripulantes, que tienen el concepto ‘a la par’ y participan sobre todos los gastos”.

El funcionario aclaró sin embargo el canon no se puede cobrar a empresas, sobre todo de flota amarilla, que han presentado recursos de amparo y lograron una medida cautelar para frenar el gravamen.

“Las medidas cautelares en contra de la provincia impiden avanzar en la aplicación –indicó-, al menos en los casos puntuales en que se hicieron las presentaciones y se deja el antecedente abierto para que otros barcos lo hagan. Algunos buques rojos sí lo están pagando, pero los amarillos en su mayoría iniciaron las acciones judiciales”.

También recordó que la provincia ha iniciado procedimientos de cobro "pero esto a veces tiene sus vueltas y la gente no lo entiende”, añadió en relación al litigio planteado. Y enfatizó que la Secretaría de Pesca no tiene injerencia en el cobro del canon, por lo que rechazó los cuestionamientos de que ese organismo no avance con el cobro. “La Secretaría tiene cero participación en esto”, añadió.

“La familia de Artero ha pedido un permiso de pesca”

Al referirse a los cuestionamientos desde la Legislatura, aseguró que “varias plantas requieren nuevos permisos y en entre éstas hay un afirma vinculada a la familia de la diputada Artero. Hay cientos de interesados que han pedido nuevos permisos, pero no todos tienen el poder de vuelo de un diputado”.

“Hay otros temas que deberían interesarle a la diputada, como la prospección que hicimos la semana pasada para conocer la situación del langostino, pero busca meterme presión a mí porque estamos diciendo que no a todo lo que nos plantea, porque la ley no lo permite”, indicó.

Sin embargo, aseguró que sus dichos no involucran a la legisladora en una irregularidad: “No quiero polemizar –dijo ante la consulta de si estaba acusando a la legisladora-. Mi rol es mantener vigente las normativas y los legisladores tienen la libertad de debatir los temas que le parezcan. Yo digo que hay una especie de ensañamiento de la diputada Artero, ya le respondimos 5 pedidos de informes y ella tiene todo el derecho; pero nos preocupa el ensañamiento con la Secretaría de Pesca, cuando podría preguntar por otros temas de interés para Rawson”.