La firma del gobernador de Chubut, Mariano Arcioni para avalar el pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación quedó en el centro de las miradas de la política nacional, ya que el mandatario provincial se encuentra en uso de licencia y su reemplazante natural en el cargo, el vicegobernador Ricardo Sastre, no concurrió al encuentro convocado el martes por el presidente Alberto Fernández ni tampoco firmó por vía remota.

De las 12 firmas que acompañaron a la del Presidente de la Nación en el documento con el pedido formal de juicio político a los cuatro ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hay dos que ganaron notoriedad en las últimas horas.

Uno es el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, quien salió a aclarar que si bien acompañó el reclamo contra el fallo de la Corte, vinculado a los dos puntos de coparticipación que le devolvió a la Ciudad de Buenos Aires, él no está de acuerdo con el pedido de juicio político.

Se trató de un hecho más que delicado, ya que el documento con las 12 firmas fue divulgado oficialmente por la Casa Rosada.

Desde la Presidencia se aseguró que no hubo error de su parte, sino que el gobernador entrerriano cambió su posición después de que saliera el documento: “Él habló con el Presidente antes de que empezara la reunión y le dijo que acompañaba, y estuvo presente toda la reunión por Zoom, donde se decidió la firma, y nunca dijo que no firmaba –dijeron fuentes de la Casa Rosada, citadas por Infobae-. Ahí quedaron que los que no estaban ahí la mandaban digital. Tampoco ahí dijo que él no”.

¿Qué pasó con la firma de Arcioni?

La otra situación que es objeto de controversias es la del gobernador Mariano Arcioni, quien se encuentra en uso de licencia por vacaciones y no asistió al encuentro cónclave del martes. El chubutense sí había participado de la reunión de la semana pasada, cuando apoyó públicamente el reclamo contra el fallo y dejó entrever su acompañamiento al pedido del juicio político.

Sin embargo, más allá de que pudo haber una aprobación tácita a acompañar el pedido de juicio político, la firma de Arcioni en el documento del martes afronta un inconveniente que no es sólo formal. Al estar en uso de licencia, quien lo reemplaza en el cargo es el vicegobernador Ricardo Sastre, quien en todo caso debería haber sido el autor de la firma del documento, como responsable del Poder Ejecutivo Provincial.

Sin embargo, según pudo saber ADNSUR, el vicegobernador a cargo del Ejecutivo no participó presencialmente, ya que a ese encuentro sólo fueron invitados gobernadores de provincia, aunque sí habría tenido una participación virtual. Sin embargo, Sastre no firmó la iniciativa y se especula, según medios de Buenos Aires, con que la firma de Mariano Arcioni podría ser impugnada.

También trascendió que la misma podría concretarse en las próximas horas, aunque no hay certezas respecto de si finalmente el mandatario chubutense dará su consentimiento para avalar el pedido de juicio político, más allá de acompañar el reclamo en contra del fallo que benefició a la Ciudad de Buenos Aires con más recursos económicos.