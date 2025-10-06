La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentará este martes el Centro Nacional Antiterrorista, una nueva entidad destinada a unificar y coordinar las políticas de prevención frente a eventuales riesgos provenientes de grupos extremistas.

De acuerdo con información oficial difundida por la agencia Noticias Argentinas, el acto se desarrollará a las 13:30 en la sede ubicada en Avenida General Gelly y Obes 2289, en el barrio porteño de Recoleta.

La también candidata a senadora nacional por La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires estará acompañada por la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, además de otros funcionarios del Gobierno nacional.

El nuevo centro tendrá como propósito enfrentar las amenazas e intimidaciones provenientes de organizaciones paramilitares y terroristas internacionales, entre ellas Estado Islámico (ISIS), Hamás, Al Qaeda y Hezbolá, esta última vinculada a los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994.

Javier Milei llega a la Patagonia: cuál es la ciudad apuntada para visitar

En medio de una semana cargada de tensiones políticas para el oficialismo nacional, crece la versión sobre la llegada del presidente Javier Milei a Río Negro. Según confirmaron fuentes partidarias, la visita podría concretarse en los próximos días y se anunciaría oficialmente este lunes.

El mandatario lleva adelante una gira por los ocho distritos que el próximo 26 de octubre renovarán bancas en el Senado. En el caso de Río Negro, se elegirán tres senadores nacionales y dos diputados, en reemplazo de los legisladores cuyos mandatos llegan a su fin.

Todo indica que Cipolletti sería la ciudad elegida para recibir al presidente Milei. Dirigentes de La Libertad Avanza aseguran que una visita en este tramo de la campaña podría tener un impacto positivo en la región, donde el espacio libertario busca afianzar su crecimiento electoral.

Fuentes provinciales del partido explicaron que se trabaja en la organización de la agenda presidencial, con la posibilidad concreta de que la actividad se realice esta misma semana.

La elección de Cipolletti no sería casual: es la ciudad de residencia de Lorena Villaverde, candidata a senadora por La Libertad Avanza, y también el lugar donde vive Aníbal Tortoriello, primer candidato a diputado del espacio. Ambos figuran como figuras centrales en la estrategia libertaria rionegrina.

