En medio de la creciente tensión política y social que atraviesa Argentina, las tomas y protestas en edificios públicos se convirtieron en un foco de controversia y debate. Las fuerzas de seguridad y el Gobierno han endurecido su postura ante este tipo de hechos, intentando evitar que se repitan situaciones que afecten el orden y la propiedad estatal.

En este marco, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se pronunció sobre la toma del Instituto Perón el pasado sábado, que involucró al dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, y que terminó con su detención y posterior excarcelación.

Bullrich sostuvo que la detención de Grabois fue necesaria por la “flagrancia y acción violenta” registrada durante la toma del edificio público. “Consideramos que había acción en flagrancia por una usurpación, además de policías en riesgo, y que había que actuar”, afirmó la ministra en declaraciones radiales.

La funcionaria explicó que la decisión de detener al dirigente se tomó en consulta con el jefe de la Policía Federal, Luis Rolle, y con la Justicia, tras constatar la situación irregular dentro del Instituto Perón.

Además, Bullrich anunció que Grabois deberá responder por los daños materiales ocasionados durante la toma, en particular por romper un vidrio blindex que fue atravesado para ingresar al edificio, evitando usar la puerta principal. “Grabois rompió un vidrio blindex y pasó por ahí, no por la puerta fajada, hubo daños que tendrán que pagar”, precisó.

La ministra advirtió que no se puede permitir que una persona tome de forma violenta un bien del Estado ni que se ponga en riesgo la libertad de los policías encargados de custodiar el lugar.

Por otra parte, Bullrich remarcó que, aunque Grabois esté en libertad tras la excarcelación, la causa judicial seguirá su curso y se buscará que se haga justicia.

LA LIBERACIÓN DE JUAN GRABOIS, TRAS LA TOMA DEL INSTITUTO PERÓN

El pasado domingo 8 de junio por la madrugada, el dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, fue liberado tras pasar alrededor de doce horas detenido por ocupar el Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Históricas Juan Domingo Perón, recientemente disuelto por decisión del Gobierno nacional. La toma del edificio, ubicado en la calle Austria, del barrio de Recoleta, Ciudad de Buenos Aires, fue llevada adelante por Grabois, legisladores y militantes en señal de protesta.

La acción derivó en un amplio operativo de la Policía Federal que culminó con la detención de varios manifestantes, entre ellos el propio Grabois, lo que generó repercusión política y mediática. Tras su liberación, el dirigente no solo redobló sus críticas al Gobierno, sino que sorprendió al anunciar su precandidatura presidencial para las elecciones de 2027, transformando el hecho en un punto de inflexión en su carrera política.

“Le agradezco a la ministra (Bullrich) por permitirme conocer el pésimo estado en el que trabaja la Policía Federal. Es de lo peor que vi en toda mi vida”, declaró. Y agregó: “Estoy hablando del personal policial, no de los internos, que ni vi, porque lo que vi fue suficiente”.

Según relató, durante su breve detención observó oficinas sin calefacción, con ratas, computadoras obsoletas y sin sistema informático funcional. “Una de las cosas que voy a cambiar cuando sea presidente es esto: no se puede sostener un sistema de seguridad con trabajadores abandonados”, afirmó.

Lejos de bajar el tono, Grabois resaltó su paso por la comisaría como una experiencia política. “Esto fue revelador. En las villas, en las universidades, en los penales, vi cosas duras. Pero esto fue otra cosa. No nos sacaron la bandera y no nos van a parar”, dijo, en alusión a su militancia y al mensaje de resistencia.

El dirigente, que ya había criticado la disolución del Instituto Perón y la “criminalización de la protesta”, utilizó el momento para presentarse como una alternativa al modelo de represión y exclusión que, según él, impulsa el gobierno de Javier Milei.

PROYECCIÓN Y ESTRATEGIA

Desde su espacio político confirmaron que la precandidatura busca consolidarse como un proyecto con base territorial, identidad nacional y compromiso con los derechos humanos y la justicia social. Grabois planea iniciar una recorrida por el país para construir una propuesta alternativa de cara a las próximas elecciones presidenciales.

“El 2027 empieza ahora”, concluyó, dejando claro que su objetivo no es simplemente resistir, sino disputar poder desde una narrativa de inclusión, memoria y lucha popular.

LA TOMA DEL INSTITUTO

El operativo se desató el sábado alrededor de las 14, cuando unas 50 personas ingresaron al edificio a través del local gastronómico “Un café con Perón”. Según la Policía, los militantes violentaron una puerta, retuvieron a agentes federales, y colgaron banderas desde los balcones con las consignas “Si no podés elegir, no hay democracia” y “Defendamos nuestra historia”.

Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR